20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र: 15 वर्षीय छात्रा का अपहरण, 5 दिनों तक जंगल में बंधक बनाकर किया रेप

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसे जंगलों में ले जाया गया और पांच दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 20, 2026

Maharashtra crime news

अहिल्यानगर में 15 साल की किशोरी का अपहरण, जंगल में 5 दिनों तक कैद रखा (AI Image)

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिला से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के अपहरण और उसके साथ पांच दिनों तक जंगल में बंधक बनाकर दुष्कर्म किए जाने की घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। घटना के विरोध में गांव में बंद बुलाया गया है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।

कॉलेज जाने के लिए निकली, फिर लापता

जानकारी के मुताबिक, राहुरी तालुका के कानडगांव की आदिवासी परिवार की छात्रा 13 फरवरी को स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी। जब वह देर शाम तक वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने अनहोनी की आशंका में पुलिस से संपर्क किया।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत शिकायत दर्ज की। इसके बाद नाबालिग के मोबाइल लोकेशन, तकनीकी सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जांच के दौरान संदेह कुछ लोगों पर गया और टीम ने तेजी से कार्रवाई की।

रामशेज किले के जंगल में ले जाकर किया रेप

तफ्तीश में सामने आया कि मुख्य आरोपी मुक्तार हैदर पठान ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसे नासिक जिले के रामशेज किला क्षेत्र के जंगल में पांच दिनों से बंधक बनाकर रखा है। पुलिस के अनुसार, इस दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया।

पुलिस की टीम ने बड़ा कदम उठाते हुए जंगल में छापेमारी की और पीड़ित छात्रा को सुरक्षित बचा लिया। पुलिस ने इस मामले में मुक्तार के साथ-साथ उसकी मदद करने वाले दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है।

गांव में आक्रोश, बंद का आह्वान

घटना के विरोध में स्थानीय नागरिकों ने कानडगांव और आसपास के क्षेत्रों में बंद बुलाया है। भाजपा समेत अन्य दलों के स्थानीय नेता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। विभिन्न संगठनों ने भी पीड़िता को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

20 Feb 2026 04:20 pm

Published on:

20 Feb 2026 04:18 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र: 15 वर्षीय छात्रा का अपहरण, 5 दिनों तक जंगल में बंधक बनाकर किया रेप

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुझे हेलेन आंटी को स्वीकारने में वक्त लगा…, जब सलमान खान ने पापा की दूसरी शादी पर दिया था बड़ा बयान

Salman Khan with Helen and Salma Khan
बॉलीवुड

लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, जनवरी की किस्त को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम

Ladli Behna Yojana Updates
मुंबई

AI वर्जन में दिखे नए जय-वीरू और ठाकुर, राजपाल यादव बने जेलर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ

जय-वीरू और ठाकुर को AI वर्जन में
बॉलीवुड

पुणे में शर्मनाक वारदात, मां के दोस्त ने 13 साल की मासूम से चलती कार में की दरिंदगी

Pune School Girl rape Case
मुंबई

Eric Dane Death Reason: नहीं रहे ‘Grey’s Anatomy’ स्टार ऐरिक डेन, 53 की उम्र में इस गंभीर बीमारी से हुआ निधन

मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.