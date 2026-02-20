महाराष्ट्र: 15 वर्षीय छात्रा का अपहरण, 5 दिनों तक जंगल में बंधक बनाकर किया रेप

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिला से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के अपहरण और उसके साथ पांच दिनों तक जंगल में बंधक बनाकर दुष्कर्म किए जाने की घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। घटना के विरोध में गांव में बंद बुलाया गया है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।