पुणे में शर्मनाक वारदात, मां के दोस्त ने 13 साल की मासूम से चलती कार में की दरिंदगी

वारदात उस समय हुई जब मासूम बच्ची स्कूल जाने के लिए तैयार थी। आरोपी ज्ञानेश्वर ने बच्ची की मां को उसे स्कूल छोड़ने का झांसा दिया और उसे अपनी कार में बैठा लिया। वह बच्ची को स्कूल ले जाने के बजाय पुणे के डीपी रोड इलाके में ले गया। वहां सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर उसने कार के भीतर ही बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। दरिंदगी करने के बाद आरोपी ने बच्ची को डराया-धमकाया और किसी को कुछ बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। उसने बच्ची को स्कूल भी छोड़ा.