‘जहीर से मैं प्यार करती हूं…’ वैष्णवी के अपहरण मामले में नया मोड़, दो विधायकों का बड़ा आरोप

महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में 21 साल की वैष्णवी थोरात की किडनैपिंग के मामले में नया मोड़ आ गया है। वैष्णवी के परिवार ने आरोप लगाया था कि उसे उसकी मां और भाई के सामने किडनैप किया गया था, लेकिन अब खुद वैष्णवी ने एक वीडियो जारी किया है। इस बीच, लड़की को जल्द सुरक्षित वापस लाने की मांग को लेकर हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने बड़ा मोर्चा निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इसका नेतृत्व भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर और एनसीपी विधायक संग्राम जगताप ने किया।