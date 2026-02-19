भिवंडी में भाजपा का दांव पड़ा उल्टा, 9 पार्षदों की बगावत ने पलटा पासा, कांग्रेस की सत्ता तय

शिवसेना ने कोणार्क विकास पार्टी (केवीए) के साथ मिलकर मेयर पद हासिल करने की रणनीति बनाई थी। लेकिन पूर्व मेयर और कोणार्क विकास पार्टी के प्रमुख विलास पाटिल की गिरफ्तारी के बाद ऐसा नहीं हो सका। पाटिल को शनिवार को 2025 के कथित धोखाधड़ी के मामले में ठाणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार किया। उन पर लोगों को घर दिलाने के बहाने ठगी करने का आरोप है। शिंदे गुट के नेताओं ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया, जिससे शिवसेना का मेयर नहीं बन सके। इस वजह से स्थानीय स्तर पर भाजपा और शिवसेना के रिश्ते और तल्ख हो गए।