Shivaji Maharaj Jayanti: पुणे के शिवनेरी किले पर मची भगदड़! कई लोग घायल, पुलिस ने जारी किया बयान

मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, अगर समय रहते भीड़ को नियंत्रित किया जाता तो यह स्थिति टाली जा सकती थी। शिवाजी जयंती राज्य का बड़ा पर्व है और हर साल शिवनेरी पर भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रवेश और निकास मार्गों पर भीड़ प्रबंधन, बैरिकेडिंग और अतिरिक्त पुलिस बल पहले से तैनात होना चाहिए था।