लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, जनवरी की किस्त को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र में ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) की जनवरी की किस्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। योजना की पिछले महीने के हप्ते का इंतजार अब खत्म होने वाला है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस किस्त के वितरण के लिए फंड जुटाना शुरू कर दिया है। ताजा जानकारी के अनुसार, सामाजिक न्याय विभाग ने जनवरी की किस्त के लिए 98.45 करोड़ रुपये का फंड महिला एवं बाल विकास विभाग को ट्रांसफर कर दिया है। सरकार के इस बड़े कदम से साफ हो गया है कि अगले कुछ ही दिनों में पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपये की राशि जमा कर दी जाएगी।