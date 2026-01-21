लाडली बहनों को 1500 रुपये देने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इनकी e-KYC की टेंशन खत्म

मंत्री अदिति तटकरे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि अब ऐसी महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार ने उचित कदम उठाए हैं। इसके तहत जिन महिलाओं की ई-केवाईसी गलत विकल्प चुनने के कारण अटकी है, उनका क्षेत्रीय स्तर पर आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) किया जाएगा। सत्यापन के दौरान गलत जानकारी को दुरुस्त किया जाएगा, जिससे पात्र महिलाओं का नाम योजना से कटेगा नहीं।