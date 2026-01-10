लाडली बहनों को मकर संक्रांति का तोहफा! खाते में आएंगे 3000 रुपये, जानें क्या है अपडेट

मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme) की दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 महीने की दो किश्तें यानी 3000 रुपये की किस्त एक साथ लाभार्थी महिलाओं के खाते में जमा की जाएगी। हालांकि यह लाभ उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने e-KYC (ई-केवाईसी) की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। सरकार ने फर्जी लाभार्थियों को योजना से बाहर करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया था, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी।