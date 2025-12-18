लाडली बहनों की बल्ले-बल्ले! 1500 नहीं, अब सीधे मिल सकते हैं 4500 रुपये, कब…

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme) की किश्तें समय पर न मिलने के पीछे का मुख्य कारण राज्य में चल रहे स्थानीय निकाय चुनाव है। दरअसल, राज्य में चल रहे स्थानीय निकाय चुनावों की वजह से नवंबर की किस्त में देरी हुई। पहले माना जा रहा था कि यह राशि दिसंबर की 4 तारीख के बाद मिल सकती है। लेकिन कुछ नगर परिषदों और नगर पंचायतों में 20 दिसंबर को मतदान और 21 दिसंबर को मतगणना होने के चलते भुगतान और आगे खिसक गया।