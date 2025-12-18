18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

लाडली बहनों की बल्ले-बल्ले! 1500 नहीं, अब सीधे मिल सकते हैं 4500 रुपये, कब…

Maharashtra Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने की किस्त की तारीख को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। चुनावी प्रक्रिया के बाद महिलाओं को बड़ा तोहफा मिल सकता है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 18, 2025

Devendra Fadnavis on Ladki Bahin Yojana

लाडली बहनों को अब 1500 नहीं, सीधे मिलेंगे 4500 रुपये! (Photo: IANS)

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र की महायुति सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) आज राज्य की लाखों महिलाओं की आर्थिक मजबूती का आधार बन चुकी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन नवंबर महीने की राशि अब तक खाते में नहीं जमा होने से लाभार्थी महिलाओं के मन में एक ही सवाल है कि आखिर पैसे कब मिलेंगे। इसी को लेकर अब एक अहम अपडेट सामने आया है।

नवंबर-दिसंबर का पैसा क्यों नहीं मिला?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme) की किश्तें समय पर न मिलने के पीछे का मुख्य कारण राज्य में चल रहे स्थानीय निकाय चुनाव है। दरअसल, राज्य में चल रहे स्थानीय निकाय चुनावों की वजह से नवंबर की किस्त में देरी हुई। पहले माना जा रहा था कि यह राशि दिसंबर की 4 तारीख के बाद मिल सकती है। लेकिन कुछ नगर परिषदों और नगर पंचायतों में 20 दिसंबर को मतदान और 21 दिसंबर को मतगणना होने के चलते भुगतान और आगे खिसक गया।

इसी बीच चुनाव आयोग ने राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के कारण फिलहाल योजना के तहत कोई भी राशि जारी नहीं की जा सकती। इन महानगरपालिकाओं के लिए 15 जनवरी 2026 को मतदान और 16 जनवरी 2026 को मतगणना होगी।

इसका सीधा असर लाडकी बहिन योजना के लाभ पर पड़ा है। अब महिलाओं को 17 जनवरी 2026 के बाद ही योजना की राशि मिलने की संभावना है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार भुगतान पर फैसला लेगी।

सबसे अहम सवाल यह है कि क्या महिलाओं को एक साथ तीन महीने की रकम मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी की राशि एक साथ दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो पात्र महिलाओं के खाते में सीधे 4,500 रुपये जमा हो सकते हैं। हालांकि, इस बारे में सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

अब कब आएंगे खाते में पैसे?

स्थानीय चुनाव और आचार संहिता: राज्य में 20 दिसंबर को कुछ नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान होना है और 21 दिसंबर को नतीजे आएंगे। उम्मीद थी कि 22 दिसंबर के बाद पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन अब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के लिए भी चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके चलते राज्य में आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है।

आचार संहिता के नियमों के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार किसी भी नई या लंबित योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों को नहीं दे सकती। चुनावी नतीजे आने के बाद, यानी 17 जनवरी 2026 के बाद ही लाडली बहनों के खातों में पैसे आने की उम्मीद है।

लाभार्थी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देरी की भरपाई के लिए भाजपा नीत सरकार एक साथ बड़ी रकम दे सकती है। ऐसा होता है तो इन तीनों महीनों का पैसा मिलाकर कुल 4500 रुपये एक साथ लाभार्थियों के बैंक खातों में खटाखट जमा किए जा सकते हैं। फिलहाल, लाडली बहनों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। चुनाव खत्म होते ही सरकार इस पर निर्णय लेगी।

ये भी पढ़ें

लाडली बहनों के लिए खुशखबरी…खाते में आएंगे 3000 रुपये! नवंबर-दिसंबर की किस्त पर बड़ी अपडेट
मुंबई
Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Dec 2025 11:19 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लाडली बहनों की बल्ले-बल्ले! 1500 नहीं, अब सीधे मिल सकते हैं 4500 रुपये, कब…

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

पगला गए हो का…कार्तिक आर्यन के सवाल पर बिग बी रह गए दंग, KBC का ये मोमेंट हो रहा वायरल

पगला गए हो का...कार्तिक आर्यन के सवाल पर बिग बी रह गए दंग, KBC का ये मोमेंट हो रहा वायरल
बॉलीवुड

ओह-माय-गॉड… प्रभास को-एक्ट्रेस निधि अग्रवाल संग बदसलूकी, धक्का-मुक्की का वीडियो आया सामने

Misbehavior With Nidhi Agarwal
टॉलीवुड

‘नाकाबिल टैग से फर्क नहीं पड़ता…’ फरहाना भट्ट के कमेंट पर बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने दिया करारा जवाब

'नाकाबिल टैग से फर्क नहीं पड़ता...' फरहाना भट्ट के कमेंट पर बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने दिया करारा जवाब
TV न्यूज

BO Collection: ‘धुरंधर’ की आंधी में उड़ी कपिल शर्मा की फिल्म, 700 करोड़ की रेस में शामिल

'Kis Kisko Pyaar Karoon 2' pales in comparison to 'Dhurandhar'
बॉलीवुड

ABC को बड़ा झटका! 2029 से YouTube पर शिफ्ट होंगे ऑस्कर

ऑस्कर अवॉर्ड्स को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.