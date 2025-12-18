बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ानें की धमकी, एक्शन में आया प्रशासन

Bombay High Court Bomb Threat: गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद मुंबई में हड़कंप मच गया। धमकी भरे ईमेल में शहर की कई मजिस्ट्रेट अदालतों में विस्फोट करने की चेतावनी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार, अलर्ट मिलते ही बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर सहित अंधेरी, बांद्रा और फोर्ट क्षेत्र के एस्प्लैनेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स को सावधानी के तौर पर तुरंत खाली कराया गया।