राष्ट्रीय

बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ानें की धमकी, एक्शन में आया प्रशासन

Bomb Threat: बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर को गुरुवार को बम से उड़ानें की धमकी मिली है।

मुंबई

image

Devika Chatraj

Dec 18, 2025

बॉम्बे हाई कोर्ट को बम की धमकी (File Photo)

Bombay High Court Bomb Threat: गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद मुंबई में हड़कंप मच गया। धमकी भरे ईमेल में शहर की कई मजिस्ट्रेट अदालतों में विस्फोट करने की चेतावनी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार, अलर्ट मिलते ही बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर सहित अंधेरी, बांद्रा और फोर्ट क्षेत्र के एस्प्लैनेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स को सावधानी के तौर पर तुरंत खाली कराया गया।

धमकी मिलते ही खाली करवाई अदालत

चीफ जस्टिस श्री डीके उपाध्याय (या चंद्रशेखर के अनुसार स्रोत) ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सभी जजों को कोर्टरूम खाली करने के निर्देश दिए। धमकी के मद्देनजर उस दिन अदालती कार्यवाही स्थगित कर दी गई और सभी कोर्टरूम खाली करा लिए गए। बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर में बम निरोधक दस्ते (बीडीडीएस) और डॉग स्क्वॉड तैनात किए गए, जहां गहन तलाशी अभियान चलाया गया।

जांच में फर्जी साबित हुई धमकी

मुंबई पुलिस ने कई अदालतों और कुछ बैंकों को भी धमकी मिलने की पुष्टि की है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सभी स्थानों की जांच पूरी कर ली गई है और परिसर सुरक्षित घोषित कर दिए गए हैं। कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे प्रारंभिक रूप से इसे होक्स (फर्जी) धमकी माना जा रहा है। हालांकि, जांच जारी है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

जल्द शुरू होगी कार्यवाही

हाई कोर्ट की कार्यवाही दोपहर 3 बजे से फिर शुरू होने की उम्मीद है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर रखे हुई हैं और धमकी भेजने वाले की तलाश की जा रही है।

Updated on:

18 Dec 2025 02:10 pm

Published on:

18 Dec 2025 01:42 pm

