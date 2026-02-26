मुरादाबाद की मस्जिद में नमाज के बीच भिड़े दो गुट, जमकर चली बेल्टें, नमाजियों में मची अफरा-तफरी

Moradabad Mosque Fight: मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में स्थित एक शिया मस्जिद में नमाज के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मामूली कहासुनी ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। यह घटना कोतवाली मुगलपुरा के पीछे स्थित मस्जिद परिसर में हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा कर रहे थे। अचानक हुए विवाद ने इबादत के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया और कुछ देर के लिए परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।