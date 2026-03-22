अनुशासनहीनता पर SP का बड़ा एक्शन, गूगल मीट से गायब थाना प्रभारी निलंबित…18 पुलिसकर्मियों का तबादला

SP ने पुलिस टीम को बुलाकर मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भिजवाए। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉ. एस के श्रीवास्तव ने उनका मेडिकल परीक्षण कराया।इसके बाद सैंपल को जांच के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इसके अलावा SP ने एक निरीक्षक और आठ उपनिरीक्षक सहित कुल 18 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। इस फेरबदल में निरीक्षक हृदय नारायण दीक्षित को एचएचटी थाना प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।