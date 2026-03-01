Kanpur News:रसोई की गैस से चल रहा था कारोबार! छापे में खुला स्वीट हाउस का ‘सस्ता सीक्रेट’

कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में आपूर्ति विभाग की छापेमारी में घरेलू गैस के अवैध उपयोग का चौंकाने वाला मामला सामने आया। न्यू ब्लॉक स्थित एक स्वीट हाउस में घरेलू सिलेंडरों से व्यावसायिक काम किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पहुंची टीम को जांच के दौरान दुकान के बाहर भारत गैस का खाली सिलेंडर और अंदर चूल्हे से जुड़ा इंडेन सिलेंडर मिला। इसके अलावा एक एचपी का खाली कमर्शियल सिलेंडर भी बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।