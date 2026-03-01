Kanpur News:रसोई की गैस से चल रहा था कारोबार! छापे में खुला स्वीट हाउस का ‘सस्ता सीक्रेट’

कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में आपूर्ति विभाग की छापेमारी में घरेलू गैस के अवैध उपयोग का चौंकाने वाला मामला सामने आया। न्यू ब्लॉक स्थित एक स्वीट हाउस में घरेलू सिलेंडरों से व्यावसायिक काम किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पहुंची टीम को जांच के दौरान दुकान के बाहर भारत गैस का खाली सिलेंडर और अंदर चूल्हे से जुड़ा इंडेन सिलेंडर मिला। इसके अलावा एक एचपी का खाली कमर्शियल सिलेंडर भी बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जैसे ही आपूर्ति विभाग की टीम दुकान के अंदर पहुंची, वहां का दृश्य देखकर अधिकारी भी चौंक गए। एक भरे हुए इंडेन घरेलू गैस सिलेंडर से पनीर तैयार किया जा रहा था। तलाशी के दौरान दो और भरे हुए घरेलू सिलेंडर बरामद हुए। इस तरह मौके से कुल छह गैस सिलेंडर मिले, जिनका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में किया जा रहा था। नियमों के मुताबिक घरेलू गैस का इस्तेमाल केवल घरों में ही किया जा सकता है, जबकि व्यापारिक कार्यों के लिए कमर्शियल सिलेंडर अनिवार्य होते हैं। मामले में कार्रवाई की जा रही है।
पूछताछ में मौके पर मौजूद अनीता देवी ने बताया कि दुकान मनोज यादव की है, जो कानपुर देहात के शिवली क्षेत्र का रहने वाला है। रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक शालिनी चतुर्वेदी की तहरीर पर मनोज यादव और अनीता देवी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
वही पूर्ति निरीक्षक शालिनी चतुर्वेदी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर रोक लगाना और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है। जांच के दौरान जहां भी घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पाया जाएगा, वहां संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग