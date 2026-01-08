सरधना में सियासी घमासान: मीट कारोबार, सुरक्षा खर्च और हिंदुत्व पर आमने-सामने आए अतुल प्रधान और संगीत सोम

अतुल प्रधान ने दावा किया कि संगीत सोम पर पहले गोबर से सने हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ था और फायरिंग की घटना भी सामने आई थी, लेकिन आज तक उन मामलों का खुलासा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अतुल के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार ने संगीत सोम को जो सुरक्षा दी है, उस पर बीते 11 वर्षों में लगभग 66 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा की रिव्यू प्रक्रिया के समय ही बांग्लादेश से धमकी मिलने की बात सामने लाई गई, जो सुरक्षा अवधि बढ़ाने की साजिश हो सकती है।