सरधना में सियासी घमासान: मीट कारोबार, सुरक्षा खर्च और हिंदुत्व पर आमने-सामने आए अतुल प्रधान और संगीत सोम

Atul Pradhan vs Sangeet Som:मेरठ के सरधना क्षेत्र में सियासत उस वक्त गरमा गई जब समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम पर गंभीर आरोप लगाए। शास्त्रीनगर स्थित कुटी चौराहा पर अपने आवास में आयोजित प्रेसवार्ता में अतुल प्रधान ने कहा कि संगीत सोम खुद को हिंदूवादी नेता बताते हैं, लेकिन मोईन कुरेशी के साथ मीट कारोबार से जुड़े रहे हैं। अतुल प्रधान ने आरोप लगाया कि अब शाहरुख खान को गद्दार बताकर जानबूझकर हिंदू-मुस्लिम का माहौल बनाया जा रहा है।
अतुल प्रधान ने दावा किया कि संगीत सोम पर पहले गोबर से सने हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ था और फायरिंग की घटना भी सामने आई थी, लेकिन आज तक उन मामलों का खुलासा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अतुल के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार ने संगीत सोम को जो सुरक्षा दी है, उस पर बीते 11 वर्षों में लगभग 66 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा की रिव्यू प्रक्रिया के समय ही बांग्लादेश से धमकी मिलने की बात सामने लाई गई, जो सुरक्षा अवधि बढ़ाने की साजिश हो सकती है।
सपा विधायक ने आरोप लगाया कि संगीत सोम अपनी सरकारी सुरक्षा का दुरुपयोग कर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और गरीब लोगों के मकानों पर दबाव बना रहे हैं। अतुल प्रधान ने मांग की कि संगीत सोम की संपत्तियों की जांच कराई जाए। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनके लगाए गए आरोप झूठे हैं तो संगीत सोम उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करें।
अतुल प्रधान ने बांग्लादेश में हो रही हत्याओं पर केंद्र सरकार से संज्ञान लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश की सरकार शाहरुख खान को सम्मान देती है और दूसरी ओर भाजपा का एक नेता उन्हें गद्दार बताकर समाज को बांटने का काम कर रहा है। उन्होंने बीसीसीआई से भी मांग की कि बांग्लादेश से क्रिकेट संबंधों पर पुनर्विचार किया जाए।
इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि अतुल प्रधान उनके छोटे भाई समान हैं और उन्हें अनर्गल आरोप लगाने के बजाय जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरधना क्षेत्र में विधायक के तौर पर अतुल प्रधान ने कितने काम किए, यह जनता के सामने रखना चाहिए।
संगीत सोम ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र में करीब दो हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए हैं और खेल विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति में पुराने और निराधार मामलों को उठाने का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि विकास और जनहित के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए।
संगीत सोम ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आजम खां द्वारा लगाए गए आरोपों का भाजपा पहले ही जवाब दे चुकी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा देना या न देना इंटेलिजेंस एजेंसियों का विषय है। फैक्ट्री को लेकर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा कि वह जमीन उनकी थी, जिसे बेच दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी कंपनियां हैं, वह कारोबार करते हैं और इसकी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दी गई है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि वह हिंदुत्व के मुद्दे आगे भी उठाते रहेंगे।
