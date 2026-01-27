मुरादाबाद में कुमार विश्वास का बयान: शंकराचार्य विवाद पर बोले- मर्यादा और संवेदनशीलता सबसे बड़ी जिम्मेदारी

कुमार विश्वास ने आगे कहा कि इस पूरे प्रकरण में दो पक्ष हैं और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं को समझना जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि जब किसी संत, साधु या धर्म के लिए स्वयं को समर्पित व्यक्ति से संवाद किया जाए, तो उसमें संवेदनशीलता, मर्यादा और जिम्मेदारी का भाव झलकना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवा धारण करने वाला व्यक्ति केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक होता है, इसलिए संवाद में संतुलन और सम्मान आवश्यक है।