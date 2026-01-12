School Closed: भीषण ठंड का असर: संत कबीर नगर में 12–13 जनवरी को कक्षा 1 से 8 तक स्कूल बंद

Schools Closed in Sant Kabir Nagar: जनपद संत कबीर नगर में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रहित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों में 12 जनवरी 2026 से 13 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह आदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सभी प्रकार के विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा मौसम पूर्वानुमान के आधार पर लिया गया है, जिसमें आने वाले दिनों में भीषण ठंड, शीतलहर और न्यूनतम तापमान में और गिरावट की चेतावनी दी गई है।

