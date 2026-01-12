12 जनवरी 2026,

सोमवार

संत कबीर नगर

School Closed: भीषण ठंड का असर: संत कबीर नगर में 12–13 जनवरी को कक्षा 1 से 8 तक स्कूल बंद

School Closed January: संत कबीर नगर में भीषण ठंड और शीतलहर के चलते जिला प्रशासन ने छात्र हित में बड़ा निर्णय लिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर जिलाधिकारी के निर्देश पर कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों में 12 और 13 जनवरी 2026 को अवकाश घोषित किया गया है।

संत कबीर नगर

image

Ritesh Singh

Jan 12, 2026

शीतलहर और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, 12 व 13 जनवरी को विद्यालय रहेंगे बंद (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

शीतलहर और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, 12 व 13 जनवरी को विद्यालय रहेंगे बंद (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Schools Closed in Sant Kabir Nagar: जनपद संत कबीर नगर में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रहित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों में 12 जनवरी 2026 से 13 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह आदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सभी प्रकार के विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा मौसम पूर्वानुमान के आधार पर लिया गया है, जिसमें आने वाले दिनों में भीषण ठंड, शीतलहर और न्यूनतम तापमान में और गिरावट की चेतावनी दी गई है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर जारी हुआ आदेश

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जनपद में संचालित समस्त मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, राजकीय एवं अन्य सभी बोर्डों (CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड आदि) से संबद्ध कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय 12 और 13 जनवरी 2026 को बंद रहेंगे। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित सभी विद्यालय इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों तथा विद्यालय प्रबंधन को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दी गई है।

बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन सतर्क

जिला प्रशासन का कहना है कि अत्यधिक ठंड और सुबह के समय घने कोहरे के कारण छोटे बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। खासकर प्राथमिक और जूनियर स्तर के विद्यार्थियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ऐसे में ठंड के मौसम में उन्हें स्कूल भेजना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से जनपद में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और देर रात शीतलहर के चलते ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है। कई स्थानों पर दृश्यता भी कम हो रही है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है।

मौसम विभाग की चेतावनी बनी आधार

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर, ठंडी हवाएं और घना कोहरा बने रहने की संभावना है। इसी चेतावनी को ध्यान में रखते हुए संत कबीर नगर जिला प्रशासन ने यह एहतियाती कदम उठाया है। प्रशासन का मानना है कि बच्चों को ठंड के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए अस्थायी अवकाश एक आवश्यक कदम है, जिससे किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचा जा सके।

अभिभावकों और शिक्षकों ने फैसले का किया स्वागत

जिला प्रशासन के इस निर्णय का अभिभावकों और शिक्षकों ने स्वागत किया है। अभिभावकों का कहना है कि छोटे बच्चों को सुबह-सुबह ठंड में स्कूल भेजना मुश्किल हो जाता है। कई बार बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में अवकाश का निर्णय राहत देने वाला है। वहीं शिक्षकों का भी मानना है कि बच्चों की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। जब मौसम सामान्य होगा, तब पढ़ाई की भरपाई अतिरिक्त प्रयासों से की जा सकती है।

9वीं से 12वीं कक्षा को लेकर स्थिति

फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश केवल कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के लिए है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को लेकर कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में इन कक्षाओं के संचालन को लेकर संबंधित विद्यालय अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं या पूर्व निर्देशों का पालन करेंगे। हालांकि, प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यदि ठंड का प्रकोप और बढ़ता है, तो आगे की कक्षाओं को लेकर भी स्थिति की समीक्षा की जा सकती है।

पहले भी लिया जा चुका है ऐसा निर्णय

गौरतलब है कि सर्दियों के मौसम में हर वर्ष अत्यधिक ठंड और शीतलहर के दौरान जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं में अवकाश घोषित किया जाता रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाना होता है।
पिछले वर्षों में भी संत कबीर नगर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसी तरह के आदेश जारी किए गए हैं, जिन्हें जनसामान्य का व्यापक समर्थन मिला है।

12 Jan 2026 05:00 am

