JDA Big Action: जयपुर में ताबड़तोड़ चला बुलडोजर, 17 बीघा जमीन पर बनाई गई अवैध कॉलोनी ध्वस्त



इसके अलावा जेडीए ने जोन-10 क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। ग्राम सुमेल और मालपुरा डूंगर में जेडीए स्वामित्व की लगभग एक बीघा भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। प्रवर्तन टीम ने वहां से अतिक्रमण हटाकर भूमि को मुक्त कराया। इसी तरह सांगानेर के ग्राम खोखावास में अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमणों को भी हटाया गया।