Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

JDA Big Action: जयपुर में ताबड़तोड़ चला बुलडोजर, 17 बीघा जमीन पर बनाई गई अवैध कॉलोनी ध्वस्त

JDA Action: जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने मंगलवार को जोन दो में कार्रवाई की। ग्राम आकेड़ा डूंगर में 17 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप सें कॉलोनी सृजित की जा रही थी, जिसे गिराया गया।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 10, 2025

JDA Action
अवैध कॉलोनी की ध्वस्त (फोटो- पत्रिका)

JDA Action: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की प्रवर्तन शाखा ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जोन-दो क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण पर रोक लगाई। ग्राम आकेड़ा डूंगर में करीब 17 बीघा कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति कॉलोनी विकसित की जा रही थी।


बता दें कि पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) राहुल कोटोकी के अनुसार, मौके पर भूमि को समतल कर ग्रेवल सड़कें बनाई जा रही थीं। साथ ही मकानों के ढांचे, कोठरियां और भूखंडों की बाउंड्रीवॉल भी खड़ी की जा रही थी। जेडीए टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूद सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : RUHS होगा खत्म! RIMS बनेगा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, नहीं रहेंगी एमबीबीएस सीटें
खास खबर
Rajasthan Jaipur RUHS will be closed RIMS will become a post graduate institute there will be no MBBS seats


जोन-10 क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई


इसके अलावा जेडीए ने जोन-10 क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। ग्राम सुमेल और मालपुरा डूंगर में जेडीए स्वामित्व की लगभग एक बीघा भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। प्रवर्तन टीम ने वहां से अतिक्रमण हटाकर भूमि को मुक्त कराया। इसी तरह सांगानेर के ग्राम खोखावास में अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमणों को भी हटाया गया।

बिना स्वीकृति या अनुमोदन के कॉलोनी अवैध


जेडीए अधिकारियों ने साफ किया कि बिना स्वीकृति या अनुमोदन के किसी भी प्रकार की कॉलोनी विकसित करना पूरी तरह अवैध है। उन्होंने आमजन से अपील की कि प्लॉट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें कि संबंधित योजना जेडीए से स्वीकृत हो, ताकि भविष्य में नुकसान से बचा जा सके।


बताते चलें, यह कार्रवाई जेडीए की उन लगातार मुहिमों का हिस्सा है, जिनके तहत शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी और अतिक्रमण को खत्म किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Railway: कोटा स्टेशन पर अचानक बदलाव, 4 अक्टूबर तक चार ट्रेनों का ठहराव रद्द, यात्रियों के लिए सलाह
कोटा
Kota Railway Station

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2025 08:12 am

Published on:

10 Sept 2025 08:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / JDA Big Action: जयपुर में ताबड़तोड़ चला बुलडोजर, 17 बीघा जमीन पर बनाई गई अवैध कॉलोनी ध्वस्त

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.