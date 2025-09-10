Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

Railway: कोटा स्टेशन पर अचानक बदलाव, 4 अक्टूबर तक चार ट्रेनों का ठहराव रद्द, यात्रियों के लिए सलाह

Railway News: कोटा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म-2 पर री-डेवलपमेंट कार्य के चलते 10 सितंबर से 4 अक्टूबर तक भोपाल-जोधपुर, जबलपुर-अजमेर सहित चार ट्रेनों का ठहराव सोगरिया स्टेशन पर होगा। यात्रियों को पहले से जानकारी लेने की सलाह दी गई है।

कोटा

Arvind Rao

Sep 10, 2025

Kota Railway Station
Kota Railway Station Four Trains to Skip Halt (Patrika File Photo)

Railway News: कोटा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अगले कुछ दिनों तक असुविधा का सामना करना पड़ेगा। दरअसल, स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर चल रहे री-डेवलपमेंट कार्य के कारण कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।


रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, 10 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भोपाल-जोधपुर और जबलपुर-अजमेर ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। इसी तरह, अजमेर-जबलपुर ट्रेन 10 सितंबर से 4 अक्टूबर तक गुडला-कोटा सी केबिन-सोगरिया होकर संचालित होगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में जहां जर्जर भवन, वहां टीनशेड के नीचे कक्षाएं, हाईकोर्ट ने सरकार से कहा- इससे तो और हादसे होंगे
जयपुर
Rajasthan-High-Court-1


जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस कोटा स्टेशन पर ठहराव नहीं


इसके अलावा 10 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जबलपुर-अजमेर, अजमेर-जबलपुर, भोपाल-जोधपुर और जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस कोटा स्टेशन पर ठहराव नहीं करेगी। इन सभी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव सोगरिया स्टेशन पर किया जाएगा। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यात्रियों को कम से कम दिक्कत हो, इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं।

कोटा स्टेशन का री-डेवलपमेंट कार्य जारी


अधिकारियों ने बताया कि कोटा स्टेशन का री-डेवलपमेंट कार्य यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। काम पूरा होने के बाद स्टेशन पर और आधुनिक इंतजाम उपलब्ध होंगे। वहीं यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन की समय सारणी और ठहराव की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

इस प्रकार, प्लेटफॉर्म नंबर दो के निर्माण कार्य की वजह से यह बदलाव लगभग एक महीने तक जारी रहेंगे और 3 से 4 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग और समझदारी की अपील की है।

ये भी पढ़ें

नीट काउंसलिंग राउंड-2 स्थगित, नई सीटें और एनआरआई दस्तावेज जांच बनी वजह, नए शेड्यूल के लिए करना पड़ेगा इंतजार
कोटा
NEET Counselling Round-2 Postponed

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 07:34 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Railway: कोटा स्टेशन पर अचानक बदलाव, 4 अक्टूबर तक चार ट्रेनों का ठहराव रद्द, यात्रियों के लिए सलाह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.