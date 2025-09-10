Railway: कोटा स्टेशन पर अचानक बदलाव, 4 अक्टूबर तक चार ट्रेनों का ठहराव रद्द, यात्रियों के लिए सलाह

Railway News: कोटा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अगले कुछ दिनों तक असुविधा का सामना करना पड़ेगा। दरअसल, स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर चल रहे री-डेवलपमेंट कार्य के कारण कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, 10 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भोपाल-जोधपुर और जबलपुर-अजमेर ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। इसी तरह, अजमेर-जबलपुर ट्रेन 10 सितंबर से 4 अक्टूबर तक गुडला-कोटा सी केबिन-सोगरिया होकर संचालित होगी।
इसके अलावा 10 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जबलपुर-अजमेर, अजमेर-जबलपुर, भोपाल-जोधपुर और जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस कोटा स्टेशन पर ठहराव नहीं करेगी। इन सभी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव सोगरिया स्टेशन पर किया जाएगा। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यात्रियों को कम से कम दिक्कत हो, इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि कोटा स्टेशन का री-डेवलपमेंट कार्य यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। काम पूरा होने के बाद स्टेशन पर और आधुनिक इंतजाम उपलब्ध होंगे। वहीं यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन की समय सारणी और ठहराव की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
इस प्रकार, प्लेटफॉर्म नंबर दो के निर्माण कार्य की वजह से यह बदलाव लगभग एक महीने तक जारी रहेंगे और 3 से 4 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग और समझदारी की अपील की है।