Railway: कोटा स्टेशन पर अचानक बदलाव, 4 अक्टूबर तक चार ट्रेनों का ठहराव रद्द, यात्रियों के लिए सलाह



अधिकारियों ने बताया कि कोटा स्टेशन का री-डेवलपमेंट कार्य यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। काम पूरा होने के बाद स्टेशन पर और आधुनिक इंतजाम उपलब्ध होंगे। वहीं यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन की समय सारणी और ठहराव की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

