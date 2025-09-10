नीट काउंसलिंग राउंड-2 स्थगित, नई सीटें और एनआरआई दस्तावेज जांच बनी वजह, नए शेड्यूल के लिए करना पड़ेगा इंतजार

कोटा: नीट-यूजी 2025 के तहत चल रही ऑल इंडिया मेडिकल-डेंटल काउंसलिंग का दूसरा राउंड स्थगित कर दिया गया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) नई दिल्ली की ओर से मंगलवार को जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया कि राउंड-2 का नया शेड्यूल शीघ्र जारी किया जाएगा।