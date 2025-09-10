नीट काउंसलिंग राउंड-2 स्थगित, नई सीटें और एनआरआई दस्तावेज जांच बनी वजह, नए शेड्यूल के लिए करना पड़ेगा इंतजार

कोटा: नीट-यूजी 2025 के तहत चल रही ऑल इंडिया मेडिकल-डेंटल काउंसलिंग का दूसरा राउंड स्थगित कर दिया गया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) नई दिल्ली की ओर से मंगलवार को जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया कि राउंड-2 का नया शेड्यूल शीघ्र जारी किया जाएगा।
समिति के अनुसार यह निर्णय नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) द्वारा हाल ही में स्वीकृत नई एमबीबीएस और बीडीएस सीटों को काउंसलिंग पोर्टल में जोड़ने की प्रक्रिया तथा एनआरआई उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच पूरी नहीं होने के कारण लिया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि उम्मीदवारों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए सभी नई सीटों को अपडेट करने और एनआरआई दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इस कारण फिलहाल उम्मीदवारों को इंतजार करना होगा।
मेडिकल प्रवेश से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक, राउंड-2 स्थगित होने से हजारों छात्र प्रभावित होंगे। कई उम्मीदवारों ने पहले से अपनी रणनीति तैयार कर रखी थी, लेकिन अब उन्हें नए शेड्यूल का इंतजार करना पड़ेगा।
हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि नई सीटें जुड़ने से उम्मीदवारों के लिए अवसर बढ़ेंगे और एनआरआई कोटे की पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। एमसीसी ने छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अपडेट देखते रहने की सलाह दी है।