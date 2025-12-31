Kota: न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले जान लें ये जरूरी गाइडलाइन, 1200 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, पकड़े गए तो होगी कार्रवाई

Kota Police On High Alert Mode: नववर्ष की पूर्व संध्या पर शहर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कोटा शहर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बुधवार को शहर के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, रिसोर्ट और मैरिज गार्डन में होने वाले आयोजनों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली है। बैठक में आमजन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।