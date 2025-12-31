चंडीगढ़ की महिला के साथ लिव-इन में रह रहे UP के युवक की कोटा में मौत, 2017 में हुई शादी, बेटी होने के 4 साल बाद ले लिया था तलाक

मृतक के पिता महेश कुमार तिवारी ने बताया कि शुभम वर्ष 2014 में रोजगार के सिलसिले में कोटा आया था और यहां एक एग्रीकल्चर कंपनी में काम करता था। वर्ष 2017 में उसका विवाह मैनपुरी निवासी रितु तिवारी से कराया गया था। 2018 में दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन पारिवारिक विवादों के चलते दोनों के रिश्ते खराब हो गए। वर्ष 2022 में पत्नी ने तलाक का केस दर्ज कराया, जिसके बाद मार्च 2023 से शुभम लिव-इन में रहने लगा।