जयपुर

भाजपा MLA से भिड़ गए मंत्री किरोड़ी लाल… दोनों में हुई खूब तकरार, CM भजनलाल ने शांत करवाया मामला

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और विधायक जितेन्द्र गोठवाल में बहस हो गई।

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 09, 2025

BJP MLA Meeting
Photo- Patrika Network

Rajasthan Politics: भाजपा विधायक दल की मंगलवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और विधायक जितेन्द्र गोठवाल में अफसरों पर कार्रवाई के मुद्दे को लेकर बहस हो गई। इसके बाद सीएम को दखल देकर दोनों को शांत करवाना पड़ा।

गोठवाल का कहना था कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जेजेएम घोटाले की जांच की मांग उठाई थी। जांच में दोषी पाए गए पांच अफसरों पर कार्रवाई के बजाय सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इस पर कृषि मंत्री किरोड़ी उखड़ गए। उनका कहना था कि सारे काम नियमानुसार होंगे। किसी को नौकरी से तो नहीं निकाल सकते। इस मुद्दे पर दोनों के बीच कुछ मिनट के लिए तनातनी हुई।

शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर जताई नाराजगी

बैठक में शिक्षा विभाग में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने की मांग भी उठी। कई विधायकों ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। विधायक हमीर सिंह भायल ने कहा कि जहां बारह बच्चे हैं, वहां 19 शिक्षक काम कर रहे हैं। क्या ये सही तरीका है? उनका कहना था कि ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी तब बनेगी, लेकिन तत्काल बड़े कदम उठाने की जरूरत है।

वसुंधरा राजे रहीं गैर मौजूद

भाजपा विधायक दल की बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का शामिल नहीं हुई। हालांकि वसुंधरा राजे सोमवार को विधानसभा पहुंची थीं, जहां उन्होंने बीजेपी विधायकों से मुलाकात भी की थी। इसके बाद वे स्पीकर वासुदेव देवनानी से भी मिलीं थीं। लेकिन आज सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से बुलाई गई विधायक दल की बैठक में मौजूद नहीं थीं।

Published on:

09 Sept 2025 09:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / भाजपा MLA से भिड़ गए मंत्री किरोड़ी लाल… दोनों में हुई खूब तकरार, CM भजनलाल ने शांत करवाया मामला

