भाजपा MLA से भिड़ गए मंत्री किरोड़ी लाल… दोनों में हुई खूब तकरार, CM भजनलाल ने शांत करवाया मामला

गोठवाल का कहना था कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जेजेएम घोटाले की जांच की मांग उठाई थी। जांच में दोषी पाए गए पांच अफसरों पर कार्रवाई के बजाय सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इस पर कृषि मंत्री किरोड़ी उखड़ गए। उनका कहना था कि सारे काम नियमानुसार होंगे। किसी को नौकरी से तो नहीं निकाल सकते। इस मुद्दे पर दोनों के बीच कुछ मिनट के लिए तनातनी हुई।