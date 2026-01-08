29th National Youth Festival : राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रतिभागी युवा लहराए प्रदेश का परचम : सीएम भजनलाल

सीएम भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार ने युवा कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य सरकार स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 7 से 12 जनवरी तक युवा एवं खेल महोत्सवों का प्रदेश, संभाग एवं जिला स्तर पर आयोजन कर रही है। इसके अंतर्गत युवा कलाकारों को जिला स्तर पर 1 हजार रुपए, संभाग स्तर डेढ़ हजार और राज्य स्तर पर 50 हजार रुपए तक के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय यूथ आइकॉन पुरस्कार की भांति प्रदेश में राजस्थान युवा आइकॉन पुरस्कार और एक लाख रुपए की नकद राशि से सम्मानित किया जा रहा है।