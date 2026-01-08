8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Smart Farming: राजस्थान के किसान सीखेंगे कृषि क्षेत्र में विश्व स्तरीय नवीन तकनीक एवं नवाचार, आमदनी में होगी वृद्धि

Farmers Income Growth: विश्व स्तरीय तकनीक से बदलेगी राजस्थान की खेती, GRAM-2026 से किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 की तैयारियां तेज, 50 हजार से अधिक किसानों की भागीदारी तय।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 08, 2026

Global Rajasthan Agritech Meet 2026: जयपुर. प्रदेश के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 (GRAM-2026) की तैयारियों को लेकर शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनाने, स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने और उत्पादकता में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों—कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, उद्योग, पर्यटन, राजस्व सहित अन्य विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया, ताकि प्रगतिशील किसान नवीन तकनीकों और नवाचारों का लाभ उठा सकें।

प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल ने पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से आयोजन की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मेगा इवेंट में पूरे प्रदेश से 50 हजार से अधिक किसान भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान कृषि वैज्ञानिक संवाद, कृषक गोष्ठियां, प्रदर्शनी, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, क्रेता-विक्रेता बैठकें और बिजनेस मीट आयोजित की जाएंगी। इसमें 250 से अधिक प्रदर्शक कंपनियां, कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर के संस्थान तथा 32 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे।

इसके अलावा देश-विदेश में रोड शो आयोजित कर राजस्थान की कृषि क्षमताओं और निवेश संभावनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों को वैश्विक स्तर की तकनीकों से परिचित कराना, आधुनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना और कृषि को लाभकारी बनाना है। इससे प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Army Day Parade: आर्मी परेड में जा रहे हैं तो सावधान, इन सामानों के ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध, जानें परेड से जुड़ी जरूरी जानकारी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 10:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Smart Farming: राजस्थान के किसान सीखेंगे कृषि क्षेत्र में विश्व स्तरीय नवीन तकनीक एवं नवाचार, आमदनी में होगी वृद्धि

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

29th National Youth Festival : राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रतिभागी युवा लहराए प्रदेश का परचम : सीएम भजनलाल

CM Bhajanlal said Young participants will hoist Rajasthan flag 29th National Youth Festival
खास खबर

राजस्थान मिड डे मील घोटाला: कोविड काल में 2000 करोड़ की हेराफेरी, ACB ने कॉनफैड समेत 21 आरोपियों पर दर्ज किया केस

जयपुर

Result Update: लाखों परीक्षार्थियों का इंतजार होगा खत्म, जानें कब जारी होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का परिणाम?

4th grade result
जयपुर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय राजस्थान दौरा, 9 को जोधपुर और 10 को आएंगे जयपुर, जानें क्या रहेगा शेड्यूल ?

Amit Shah Jaipur tour
जयपुर

Rajasthan Politics: राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा-कांग्रेस में छिड़ी सियासी जंग, दोनों दलों ने बनाई ये रणनीति

Rajasthan-Politics
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.