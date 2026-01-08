Smart Farming: राजस्थान के किसान सीखेंगे कृषि क्षेत्र में विश्व स्तरीय नवीन तकनीक एवं नवाचार, आमदनी में होगी वृद्धि

Global Rajasthan Agritech Meet 2026: जयपुर. प्रदेश के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 (GRAM-2026) की तैयारियों को लेकर शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनाने, स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने और उत्पादकता में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों—कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, उद्योग, पर्यटन, राजस्व सहित अन्य विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया, ताकि प्रगतिशील किसान नवीन तकनीकों और नवाचारों का लाभ उठा सकें।
प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल ने पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से आयोजन की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मेगा इवेंट में पूरे प्रदेश से 50 हजार से अधिक किसान भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान कृषि वैज्ञानिक संवाद, कृषक गोष्ठियां, प्रदर्शनी, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, क्रेता-विक्रेता बैठकें और बिजनेस मीट आयोजित की जाएंगी। इसमें 250 से अधिक प्रदर्शक कंपनियां, कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर के संस्थान तथा 32 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे।
इसके अलावा देश-विदेश में रोड शो आयोजित कर राजस्थान की कृषि क्षमताओं और निवेश संभावनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों को वैश्विक स्तर की तकनीकों से परिचित कराना, आधुनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना और कृषि को लाभकारी बनाना है। इससे प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
