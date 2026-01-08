Smart Farming: राजस्थान के किसान सीखेंगे कृषि क्षेत्र में विश्व स्तरीय नवीन तकनीक एवं नवाचार, आमदनी में होगी वृद्धि

Global Rajasthan Agritech Meet 2026: जयपुर. प्रदेश के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 (GRAM-2026) की तैयारियों को लेकर शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनाने, स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने और उत्पादकता में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।