Rajasthan Monsoon Update: राजस्थान से कब होगी ‘मानसून’ की विदाई? आगामी 7 दिन भारी बारिश से मिलेगी राहत

Rajasthan Monsoon Fairwell: राजस्थान में आज से आगामी एक सप्ताह तक भारी बारिश की गतिविधियों से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। ऐसे में मानसून की संभवतया विदाई माना जा रहा है। चूंकि मौसम विभाग ने आमागी दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि विभाग ने बाड़मेर, जैसलमेर व आस-पास के जिलों में आज भी कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने गुरूवार को बाड़मेर, जैसलमेर व आस-पास के जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं, प्रदेश में आज से ही भारी बारिश की गतिविधियों से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में गिरावट जारी रहने व केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।
पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में भी आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में तेजी से गिरावट होने व 11 सितंबर से अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। आगामी दो से तीन दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढोतरी की संभावना हैं।
पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई और एक स्थान पर भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई और एक स्थान पर भारी वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा नोखडा (बारमेर) में 82.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।