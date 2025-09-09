Rajasthan Monsoon Update: राजस्थान से कब होगी ‘मानसून’ की विदाई? आगामी 7 दिन भारी बारिश से मिलेगी राहत

मौसम विभाग ने गुरूवार को बाड़मेर, जैसलमेर व आस-पास के जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं, प्रदेश में आज से ही भारी बारिश की गतिविधियों से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में गिरावट जारी रहने व केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।