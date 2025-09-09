राजस्थान: लूणी नदी उफान पर…प्रशासन अलर्ट, रास्ते बंद, ‘मरूगंगा’ का आरती से स्वागत

बालोतरा शहर के बीओटी पुल के पास शाम को मरू गंगा (लूणी नदी) का आरती समारोह आयोजित हुआ, जिसमें संतों ने नदी का विधिपूर्वक स्वागत किया। संतों ने कहा कि पिछले दो-तीन वर्षों से लगातार मरू गंगा का आगमन हो रहा है, जो क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। इस बार भी महंत परशुराम गिरि महाराज कनाना एवं सनातन महाराज ने विधिपूर्वक आरती कर नदी का स्वागत किया। आरती समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष भरत मोदी, मुकेश गोयल, संदीप ओस्तवाल, प्रभा सिंघवी सहित बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।