राजस्थान: लूणी नदी उफान पर…प्रशासन अलर्ट, रास्ते बंद, ‘मरूगंगा’ का आरती से स्वागत

बालोतरा। प्रदेशभर में लगातार हो रही बरसात से नदी-नाले उफान पर हैं। बालोतरा में भी मरुगंगा कही जाने वाली लूणी नदी में पानी की भरपूर आवक हो रही है। सोमवार को हालात ऐसे बने कि बालोतरा-जसोल मार्ग पर बने बीओटी पुल की रपट पर पानी बहने लगा।
सुबह दस बजे तक लोग पुल में भरे पानी में से निकलते नजर आए। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर तुरंत पुल की रपट पर आवागमन बंद कर दिया। वहीं शहर के लोग तेज वेग से बह रहे पानी को देखने और रील्स बनाने के लिए जमा होने लगे। जिससे पुलिस को उन्हें हटाने के लिए परेशानी भी झेलनी पड़ी।
बालोतरा शहर के बीओटी पुल के पास शाम को मरू गंगा (लूणी नदी) का आरती समारोह आयोजित हुआ, जिसमें संतों ने नदी का विधिपूर्वक स्वागत किया। संतों ने कहा कि पिछले दो-तीन वर्षों से लगातार मरू गंगा का आगमन हो रहा है, जो क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। इस बार भी महंत परशुराम गिरि महाराज कनाना एवं सनातन महाराज ने विधिपूर्वक आरती कर नदी का स्वागत किया। आरती समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष भरत मोदी, मुकेश गोयल, संदीप ओस्तवाल, प्रभा सिंघवी सहित बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
स्थानीय लोगों ने नदी की आरती में भाग लेकर श्रद्धा और उत्साह का परिचय दिया। आयोजकों ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम न केवल आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में सौहार्द और सांस्कृतिक चेतना भी बढ़ाते हैं।
बीओटी पुल बंद होने से बालोतरा और जसोल का सीधा संपर्क टूट गया। राहगीरों व ग्रामीणों को वैकल्पिक मार्ग से गुजरना पड़ रहा है। वहीं पुलिस की ओर से बेरिकेड लगाकर रास्ता बंद किया गया है। पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस और तैराकों की टीम मौके पर तैनात की गई है। प्रशासन लगातार नदी के बहाव पर नजर रखे हुए है और स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे पुल पर न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। मेघा हाईवे ब्रिज पर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल तैनात है।
लूणी की सहायक सुकड़ी नदी भी उफान पर है। रानीदेशीपुरा सरहद के पास सुकड़ी नदी लूणी में मिलने से समदड़ी के आगे पानी की मात्रा दोगुनी हो गई है। इस बार 15 जुलाई से लगातार पानी का बहाव जारी है। लगातार पंद्रह दिन से हो रही बरसात से दोनों नदियां पूरे वेग से बह रही हैं। क्षेत्र का कृषि क्षेत्र रबी की फसलों के लिए लूणी नदी पर निर्भर है। पानी की अधिक आवक से इस बार अच्छी फसल की उमीद के साथ किसान वर्ग खुश नजर आ रहा है।