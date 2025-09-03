Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान की इस नदी में 30 साल बाद आया पानी, ग्रामीणों में खुशी की लहर, चुनरी ओढ़ाकर किया स्वागत

दौसा की गंगा व जिले की जीवदायिनी कही जाने वाली बाणगंगा नदी में करीब 30 साल बाद पानी की आवक हुई। बुधवार को नदी अपने सम्पूर्ण बहाव क्षेत्र में बही। इससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है।

दौसा

kamlesh sharma

Sep 03, 2025

Banganga River in dausa
बाणगंगा नदी में आया पानी: फोटो पत्रिका

दौसा शहर सहित जिलेभर में झमाझम बारिश का दौर बुधवार को भी जारी रहा। जिले में कहीं मूसलाधार तो कहीं रिमझिम बारिश हुई। जिससे दौसा की गंगा व जिले की जीवदायिनी कही जाने वाली बाणगंगा नदी में करीब 30 साल बाद पानी की आवक हुई। बुधवार को नदी अपने सम्पूर्ण बहाव क्षेत्र में बही। इससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। सुबह से शाम तक नदी को देखने के लिए दौसा-कठूमर स्टेट हाइवे-78 स्थित नदी की पुलिया पर लोगों की भीड़ जमा रही।

युवाओं और ग्रामीणों ने ढोल-नगाडों के साथ भांकरी सरपंच जितेन्द्र नावरिया, धीरज व महेन्द्र कालोता के नेतृत्व में बाणगंगा नदी का विधि-विधान के साथ पूजन कर चुनरी ओढ़ाकर स्वागत कर हमेशा बहते रहने की कामना की। खुशी में लड्डू भी बांटे गए। बुजुर्ग किसानों ने बताया कि नदी के पुन: बहने से क्षेत्र के कुओं और बोरवेलों के जल स्तर रिचार्ज होंगे। साथ ही पूर्व की अपेक्षा जल स्तर में सुधार होगा।

ये भी पढ़ें

Weather Alert: सावधान! मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, राजस्थान में अभी और तेज होगी बारिश
जयपुर
rain in rajasthan

सूरी ढाई फीट पर बही

दौसा की सूरी नदी भी उफान पर रही। दौसा-कठूमर स्टेट हाइवे पर मांगाभाटा स्थित सूरी नदी पुलिया पर होकर करीब ढाई से तीन फीट बहाव के साथ बही। मांगाभाटा के समाजसेवी युवाओं की टीम ने भांकरी सरपंच जितेन्द्र नावरिया और दिनेश मांगाभाटा के नेतृत्व में मोर्चा संभालते हुए नदी क्षेत्र में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद करने व हाइवे पर नदी की पुलिया पर दोनों ओर वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई। सदर थाना पुलिस ने भी समझाइश कर लोगों को पानी में होकर जाने से रोका। दोनों ओर लोगों की भीड़ लगी रही।

दो बाइक व एक लोडिंग टैम्पो बहा

हाईवे पर स्थित सूरी नदी की पुलिया पर तेज गति के साथ बह रहे पानी के बहाव में होकर गुजरने के प्रयास में दो बाइक सवार और एक लोडिंग टैम्पो बह गया। बाइक सवारों को युवाओं की टीम ने बचाया। वहीं लोडिंग टैम्पो पुलिया ने नीचे उतरकर पलट गया। टैम्पो में भरा सामान सहित बर्तन पानी में बह गए। जेसीबी की मदद से टेम्पो को एक घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।

युवा टीम ने की मदद

भांकरी सरपंच जितेन्द्र नावरिया ने बताया कि मांगाभाटा के करीब 11 युवाओं ने रस्सी डालकर और मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक गुजरने में मदद की। कई अध्यापकों और अध्यापिकाओं को भी युवाओं की टीम द्वारा गुजरने में मदद की गई। युवाओं की टीम में दिनेश मांगाभाटा, रमेश, दिनेश, मनफूल मीना, अशोक प्रेमपुरा, सुरेश, देशराज, रोशन, लखपत, अशोक मीना, सेवराम रविप्रकाश मीना ने सहयोग किया।

बाणगंगा की सहायक नदी है सूरी

सूरी नदी बाणगंगा नदी की सहायक नदी है। जो कि दौसा से निकलकर सिकराय विधानसभा क्षेत्र के सिकंदरा के समीप कैलाई गांव में बाणगंगा नदी में मिलती है। इसके बाद यह बाणगंगा नदी में तब्दील हो जाती है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain : बारिश ने मचाई तबाही, गांव-ढाणियां जलमग्न, टूटा बिशनसिंहपुरा बांध
बस्सी
rain in jaipur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2025 07:33 pm

Published on:

03 Sept 2025 07:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान की इस नदी में 30 साल बाद आया पानी, ग्रामीणों में खुशी की लहर, चुनरी ओढ़ाकर किया स्वागत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट