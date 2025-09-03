राजस्थान की इस नदी में 30 साल बाद आया पानी, ग्रामीणों में खुशी की लहर, चुनरी ओढ़ाकर किया स्वागत

दौसा शहर सहित जिलेभर में झमाझम बारिश का दौर बुधवार को भी जारी रहा। जिले में कहीं मूसलाधार तो कहीं रिमझिम बारिश हुई। जिससे दौसा की गंगा व जिले की जीवदायिनी कही जाने वाली बाणगंगा नदी में करीब 30 साल बाद पानी की आवक हुई। बुधवार को नदी अपने सम्पूर्ण बहाव क्षेत्र में बही। इससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। सुबह से शाम तक नदी को देखने के लिए दौसा-कठूमर स्टेट हाइवे-78 स्थित नदी की पुलिया पर लोगों की भीड़ जमा रही।
युवाओं और ग्रामीणों ने ढोल-नगाडों के साथ भांकरी सरपंच जितेन्द्र नावरिया, धीरज व महेन्द्र कालोता के नेतृत्व में बाणगंगा नदी का विधि-विधान के साथ पूजन कर चुनरी ओढ़ाकर स्वागत कर हमेशा बहते रहने की कामना की। खुशी में लड्डू भी बांटे गए। बुजुर्ग किसानों ने बताया कि नदी के पुन: बहने से क्षेत्र के कुओं और बोरवेलों के जल स्तर रिचार्ज होंगे। साथ ही पूर्व की अपेक्षा जल स्तर में सुधार होगा।
दौसा की सूरी नदी भी उफान पर रही। दौसा-कठूमर स्टेट हाइवे पर मांगाभाटा स्थित सूरी नदी पुलिया पर होकर करीब ढाई से तीन फीट बहाव के साथ बही। मांगाभाटा के समाजसेवी युवाओं की टीम ने भांकरी सरपंच जितेन्द्र नावरिया और दिनेश मांगाभाटा के नेतृत्व में मोर्चा संभालते हुए नदी क्षेत्र में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद करने व हाइवे पर नदी की पुलिया पर दोनों ओर वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई। सदर थाना पुलिस ने भी समझाइश कर लोगों को पानी में होकर जाने से रोका। दोनों ओर लोगों की भीड़ लगी रही।
हाईवे पर स्थित सूरी नदी की पुलिया पर तेज गति के साथ बह रहे पानी के बहाव में होकर गुजरने के प्रयास में दो बाइक सवार और एक लोडिंग टैम्पो बह गया। बाइक सवारों को युवाओं की टीम ने बचाया। वहीं लोडिंग टैम्पो पुलिया ने नीचे उतरकर पलट गया। टैम्पो में भरा सामान सहित बर्तन पानी में बह गए। जेसीबी की मदद से टेम्पो को एक घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।
भांकरी सरपंच जितेन्द्र नावरिया ने बताया कि मांगाभाटा के करीब 11 युवाओं ने रस्सी डालकर और मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक गुजरने में मदद की। कई अध्यापकों और अध्यापिकाओं को भी युवाओं की टीम द्वारा गुजरने में मदद की गई। युवाओं की टीम में दिनेश मांगाभाटा, रमेश, दिनेश, मनफूल मीना, अशोक प्रेमपुरा, सुरेश, देशराज, रोशन, लखपत, अशोक मीना, सेवराम रविप्रकाश मीना ने सहयोग किया।
सूरी नदी बाणगंगा नदी की सहायक नदी है। जो कि दौसा से निकलकर सिकराय विधानसभा क्षेत्र के सिकंदरा के समीप कैलाई गांव में बाणगंगा नदी में मिलती है। इसके बाद यह बाणगंगा नदी में तब्दील हो जाती है।