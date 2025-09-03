राजस्थान की इस नदी में 30 साल बाद आया पानी, ग्रामीणों में खुशी की लहर, चुनरी ओढ़ाकर किया स्वागत

दौसा की सूरी नदी भी उफान पर रही। दौसा-कठूमर स्टेट हाइवे पर मांगाभाटा स्थित सूरी नदी पुलिया पर होकर करीब ढाई से तीन फीट बहाव के साथ बही। मांगाभाटा के समाजसेवी युवाओं की टीम ने भांकरी सरपंच जितेन्द्र नावरिया और दिनेश मांगाभाटा के नेतृत्व में मोर्चा संभालते हुए नदी क्षेत्र में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद करने व हाइवे पर नदी की पुलिया पर दोनों ओर वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई। सदर थाना पुलिस ने भी समझाइश कर लोगों को पानी में होकर जाने से रोका। दोनों ओर लोगों की भीड़ लगी रही।