Rajasthan Rain : बारिश ने मचाई तबाही, गांव-ढाणियां जलमग्न, टूटा बिशनसिंहपुरा बांध

बस्सी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत खिजुरिया ब्राह्मणान के बिशनसिंहपुरा गांव में मंगलवार दोपहर तेज बारिश और ढूंढ नदी के बढ़ते बहाव ने बांध को तोड़ दिया। ग्रामीण पिछले एक माह से दिन-रात मेहनत कर बांध बचाने में जुटे थे, लेकिन लगातार पानी के दबाव ने उनके प्रयासों पर पानी फेर दिया। गौर करने वाली बात यह रही कि जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र सोनी समेत प्रशासनिक अधिकारियों के बांध का निरीक्षण कर लौटने के मात्र दस मिनट बाद ही बांध टूट गया। बांध टूटने से ग्रामीणों में मायूसी छा गई, हालांकि लोग तुरंत बचाव के लिए जुट गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अगर प्रशासन ने समय रहते मोरी पर पिचिंग कराई होती तो बांध को बचाया जा सकता था। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब जिमेदारों की लापरवाही से बिशनसिंहपुरा बांध टूट गया, जिससे क्षेत्र में यातायात और जनजीवन बाधित हो गया।