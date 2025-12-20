सोने के भाव बिक रही जयपुर की मिट्टी, एक बीघा जमीन की मिट्टी 10 से 12 लाख में, जानें वजह

बस्सी, कानोता, हीरावाला, जीतावाला, फालियावास, सिण्डोली, बूड़थल, नायला रोड और जयपुर रिंग रोड से सटे इलाकों में मिट्टी के भाव सुनकर हर कोई चौंक रहा है। जानकार बताते हैं कि यहां जिस दर पर मिट्टी बेची जा रही है, उतने में तो दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर और टोंक जिलों के कई इलाकों में पूरी एक बीघा जमीन खरीदी जा सकती है। यही वजह है कि भूमाफिया और ठेकेदार किसानों को मोटी रकम का लालच देकर खेतों की ऊपरी उपजाऊ परत निकलवा रहे हैं।