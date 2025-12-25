वार्ड पंच से सरपंच तक: गांव-गांव में तेज हुई पंचायत चुनाव की सरगर्मी, बस्सी-तूंगा में 623 वार्डों का गठन

बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र में इस बार बांसखोह सबसे बड़ी ग्राम पंचायत के रूप में सामने आई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की आबादी 11 हजार 150 है। इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए यहां 25 वार्ड गठित किए गए हैं। बस्सी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी पंचायत जटवाड़ा है, जहां 15 वार्ड बनाए गए हैं। इन दोनों पंचायतों में वार्डों की संख्या अधिक होने से चुनावी मुकाबले भी दिलचस्प और कड़े होने की संभावना है। तूंगा पंचायत समिति क्षेत्र में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत स्वयं तूंगा ही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की आबादी 6 हजार 886 है, जिसके अनुसार यहां 15 वार्ड बनाए गए हैं।