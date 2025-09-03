Jaipur Weather News: मूसलाधार बारिश, 88MM पानी से सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी, ढह गए मकान, दौरे पर निकले कलक्टर, देखें तस्वीरें

Jaipur Weather News: गुलाबी शहर सोमवार रात फिर से पानी-पानी हो गया, लेकिन जिम्मेदार तंत्र हमेशा की तरह कागजों में ही तैरता नजर आया। रातभर बरसी बारिश ने मंगलवार सुबह शहर को तालाब बना दिया,कच्ची बस्तियों से लेकर मुख्य सड़कों तक हर तरफ गंदा पानी, मिट्टी और अफरा-तफरी का आलम रहा। अफसरों की तैयारी और संसाधन बारिश की तेज धार में बह गए, जबकि जनता जलभराव, जाम और टूटी सड़कों से जूझती रही। दरअसल सोमवार रात से शुरू हुआ तेज बारिश का दौर मंगलवार सुबह तक चलता रहा। सुबह 8 बजे तक जयपुर में 88 मिलीमीटर (यानी 3.52 इंच) बारिश दर्ज की गई।