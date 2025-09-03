Patrika LogoSwitch to English

Jaipur Weather News: मूसलाधार बारिश, 88MM पानी से सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी, ढह गए मकान, दौरे पर निकले कलक्टर, देखें तस्वीरें

Rain In Rajasthan: सोमवार रात से शुरू हुआ तेज बारिश का दौर मंगलवार सुबह तक चलता रहा। सुबह 8 बजे तक जयपुर में 88 मिलीमीटर (यानी 3.52 इंच) बारिश दर्ज की गई।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 03, 2025

Play video
फोटो: दिनेश डाबी पत्रिका

Jaipur Weather News: गुलाबी शहर सोमवार रात फिर से पानी-पानी हो गया, लेकिन जिम्मेदार तंत्र हमेशा की तरह कागजों में ही तैरता नजर आया। रातभर बरसी बारिश ने मंगलवार सुबह शहर को तालाब बना दिया,कच्ची बस्तियों से लेकर मुख्य सड़कों तक हर तरफ गंदा पानी, मिट्टी और अफरा-तफरी का आलम रहा। अफसरों की तैयारी और संसाधन बारिश की तेज धार में बह गए, जबकि जनता जलभराव, जाम और टूटी सड़कों से जूझती रही। दरअसल सोमवार रात से शुरू हुआ तेज बारिश का दौर मंगलवार सुबह तक चलता रहा। सुबह 8 बजे तक जयपुर में 88 मिलीमीटर (यानी 3.52 इंच) बारिश दर्ज की गई।

फोटो: दिनेश डाबी पत्रिका

सुबह के समय शहर के कई हिस्सों में फिर बारिश हुई। प्रमुख सड़कों पर सुबह-शाम पीक आवर्स में जाम की स्थिति बनी रही। कच्ची बस्तियों से लेकर बाहरी इलाकों तक जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मदद की गुहार उठी, मगर संसाधन कम पड़ते दिखे। घाटगेट में एक मकान की चारदीवारी ढह गई, वहीं लाल डूंगरी में पहाड़ी से पानी एक बार फिर नीचे आ गया। जलमहल की मोरी से बहा पानी दिल्ली रोड तक पहुंचा। मुहाना मंडी में भी जलभराव से व्यापारियों को मुश्किलें झेलनी पड़ीं।

जर्जर मकान ढहा

घाटगेट स्थित कब्रिस्तान की चारदीवारी से सटे एक जर्जर मकान का हिस्सा ढह गया। गनीमत रही कि हादसे के समय अंदर कोई मौजूद नहीं था। कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष रफीक गारनेट ने चारदीवारी के पुनर्निर्माण की मांग की है।

फोटो: दिनेश डाबी पत्रिका

घरों में भरा पानी, मंदिर की चौखट तक पहुंची मिट्टी

  • जवाहर नगर कच्ची बस्ती की गलियों और घरों में पानी भर गया। सबसे अधिक असर टीला नंबर एक के आसपास रहने वाले लोगों पर पड़ा। मंगलवार को निगम ने मड पंप लगाकर पानी निकासी शुरू की।
  • भारी बारिश के बाद करणी पैलेस रोड जलमग्न हो गई। यहां बनी तलाई लबालब होने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। पिछले पांच दिन से कॉलोनियों का रास्ता बंद है। यही हाल महाराणा प्रताप रोड का भी है।
  • दिल्ली रोड स्थित लाल डूंगरी में बारिश का कहर फिर देखने को मिला। पहाड़ से मिट्टी बहकर गणेशपुरी व अन्य कॉलोनियों में आ गई। घरों में मिट्टी घुस गई। सूचना पर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि संसाधन कम पड़ गए। इस दौरान स्थानीय लोग खुद ही बचाव कार्य करते दिखे।
फोटो: दिनेश डाबी पत्रिका

जलमहल ओवरफ्लो, सड़क बनी ‘दरिया’

सोमवार रात की बारिश से जलमहल ओवरफ्लो हो गया। सुबह बंध गेट सहायक अभियंता कार्यालय के पास मोरी से पानी सड़क पर बहने लगा। आमेर रोड पर एक फीट तक पानी भर गया। मोरी से निकला पानी लगभग एक किलोमीटर दूर तक कॉलोनियों में घुस गया। नतीजा यह रहा कि पूरे इलाके में शाम तक अफरा-तफरी मची रही और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

फोटो: दिनेश डाबी पत्रिका

अधिकारियों के साथ दौरे पर निकले कलक्टर

लगातार बारिश को देखते हुए जयपुर जिला कलक्टर जितेंद्र सोनी टीम के साथ शहर के दौरे पर निकले। उन्होंने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन की ओर से स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। इस कक्ष के दूरभाष नंबर 0141-2204475 और 0141-2204476 हैं, जहां 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है।

फोटो: दिनेश डाबी पत्रिका

आमेर क्षेत्र जलमग्न, घरों में घुसा पानी

सोमवार रात की बारिश से आमेर क्षेत्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि घरों में पानी घुसने से सामान खराब हो गया।

प्रशासन से गुहार है कि कच्ची बस्ती के लोगों की सुध ली जाए। यहां मड पंप की संख्या और बढ़ाने की आवश्यकता है।

  • युगल खोड़ा, निवासी जवाहर नगर कच्ची बस्ती
फोटो: दिनेश डाबी पत्रिका

हैरिटेज निगम से लेकर कलक्ट्रेट तक फोन करने के बाद करीब ढाई घंटे बाद एक जेसीबी आई। आधा घंटा काम करके चली गई। फिर दोपहर 2 बजे दूसरी जेसीबी पहुंची।

  • मुकेश चौधरी, निवासी लाल डूंगरी
फोटो: दिनेश डाबी पत्रिका

पिछले चार दिन से कॉलोनी में पानी भरा है। बाहर निकलने तक का रास्ता नहीं है।

  • नीरज नाटानी, निवासी गंगासागर कॉलोनी, सिरसी रोड

पत्रिका कनेक्ट