Accident: एक साथ हुई मामा-बुआ के बेटों की दर्दनाक मौत, सड़क किनारे सिगरेट पीना बन गई जिंदगी की आखिरी गलती, हरियाणा से आ रहे थे जयपुर

पुलिस ने बताया कि एक्सप्रेस-वे पर रात्रि करीब दो बजे के करीब दो युवक गाड़ी खड़ी करके खड़े थे, अचानक खड़ी गाड़ी के पीछे से आई तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने अचानक नियंत्रण खोते हुए खड़ी दोनों गाड़ियों और बाहर खड़े दोनों युवकों को टक्कर मारी, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।