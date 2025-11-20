Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

Accident: एक साथ हुई मामा-बुआ के बेटों की दर्दनाक मौत, सड़क किनारे सिगरेट पीना बन गई जिंदगी की आखिरी गलती, हरियाणा से आ रहे थे जयपुर

Brother Died In Accident: दिल्ली-मुंबई बांदीकुई एक्सप्रेस-वे पर बीती रात एक भीषण हादसा हुआ जिसमें तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे खड़ी दो गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बस्सी

image

Akshita Deora

Nov 20, 2025

धूला मोड़ टोल के पास दोनों थानों की सीमाएं चिन्हित करते हुए थाना प्रभारी के साथ पुलिसकर्मी और थाने में खड़ी दुर्घटनाग्रस्त कार की फोटो: पत्रिका

Haryana Youth Died On Delhi-Mumbai Bandikui Expressway: दिल्ली-मुंबई बांदीकुई एक्सप्रेस-वे पर बीती रात करीब दो बजे धूला मोड टोल के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे खड़ी दो गाड़ियों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि एक्सप्रेस-वे पर रात्रि करीब दो बजे के करीब दो युवक गाड़ी खड़ी करके खड़े थे, अचानक खड़ी गाड़ी के पीछे से आई तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने अचानक नियंत्रण खोते हुए खड़ी दोनों गाड़ियों और बाहर खड़े दोनों युवकों को टक्कर मारी, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हाइवे एबुलेंस ने दोनों शवों को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के जयपुर एसएमएस अस्पताल जयपुर भेज दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही आंधी थाना प्रभारी कमलसिंह पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और एक्सप्रेस-वे पर हुए भीषण सड़क हादसे का बारीकी से जायजा लिया।

मृतक मामा बुआ के लड़के

पुलिस ने बताया कि मृतक महेश पुत्र अशोक शर्मा उर्म 28 निवासी भूरावास थाना सालावास झझर जिला हरियाणा तथा दूसरा मृतक योगेश कोशिक पुत्र विजय कोशिक शर्मा निवासी चिड़िया चरकी दादरी जिला हरियाणा के रहने वाले हैं। मृतक दोनों मामा बुआ के हैं।

देर रात को दोनों अपने गांव से जयपुर किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बीच रास्ते में धूला टोल के पास सिगरेट और पानी पीने के लिए गाड़ी रोकी थी। गाड़ी रोककर खड़े थे अचानक हादसे के शिकार हो गए। पुलिस को मौके पर जली हुई सिगरेट, पानी की बोतल आदि देखी गई है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : पारंपरिक रूढ़ियों को तोड़ बेटियों ने कायम की मिसाल, मां की अर्थी को दिया कंधा व मुखाग्नि
डूंगरपुर
Rajasthan Dungarpur Breaking traditional stereotypes daughters set an example mother bier shouldering and lighting funeral pyre

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 10:34 am

Published on:

20 Nov 2025 10:33 am

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Accident: एक साथ हुई मामा-बुआ के बेटों की दर्दनाक मौत, सड़क किनारे सिगरेट पीना बन गई जिंदगी की आखिरी गलती, हरियाणा से आ रहे थे जयपुर

बड़ी खबरें

View All

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर: नशे में धुत चालक ने फिर दौड़ाया मौत का टैंकर, पुलिस ने बचाई जिंदगी

बस्सी

ढूंढ नदी ने बदली तकदीर: पहले सूखा, अब किसानों के लिए समृद्धि का ‘सवेरा’

Dhundh River
बस्सी

जयपुर रामगढ़ बांध की ‘हवाओदी’ अब खंडहर, खिड़कियों की एंगल और संगमरमर के पिलर चोरी

Jaipur Ramgarh Dam 'Hawaodi
बस्सी

राजस्थान: बिना DM की मंजूरी के नहीं बनेगा सरकारी भवन, हर नए निर्माण से पहले देनी होगी यह रिपोर्ट

new govt building
बस्सी

थाली से गायब होती ‘काचरी’, फास्ट फूड के चलन से युवा पीढ़ी को नहीं आ रही रास

Kachri disappearing from the plate
बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.