Accident: एक साथ हुई मामा-बुआ के बेटों की दर्दनाक मौत, सड़क किनारे सिगरेट पीना बन गई जिंदगी की आखिरी गलती, हरियाणा से आ रहे थे जयपुर

धूला मोड़ टोल के पास दोनों थानों की सीमाएं चिन्हित करते हुए थाना प्रभारी के साथ पुलिसकर्मी और थाने में खड़ी दुर्घटनाग्रस्त कार की फोटो: पत्रिका
Haryana Youth Died On Delhi-Mumbai Bandikui Expressway: दिल्ली-मुंबई बांदीकुई एक्सप्रेस-वे पर बीती रात करीब दो बजे धूला मोड टोल के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे खड़ी दो गाड़ियों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि एक्सप्रेस-वे पर रात्रि करीब दो बजे के करीब दो युवक गाड़ी खड़ी करके खड़े थे, अचानक खड़ी गाड़ी के पीछे से आई तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने अचानक नियंत्रण खोते हुए खड़ी दोनों गाड़ियों और बाहर खड़े दोनों युवकों को टक्कर मारी, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हाइवे एबुलेंस ने दोनों शवों को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के जयपुर एसएमएस अस्पताल जयपुर भेज दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही आंधी थाना प्रभारी कमलसिंह पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और एक्सप्रेस-वे पर हुए भीषण सड़क हादसे का बारीकी से जायजा लिया।
पुलिस ने बताया कि मृतक महेश पुत्र अशोक शर्मा उर्म 28 निवासी भूरावास थाना सालावास झझर जिला हरियाणा तथा दूसरा मृतक योगेश कोशिक पुत्र विजय कोशिक शर्मा निवासी चिड़िया चरकी दादरी जिला हरियाणा के रहने वाले हैं। मृतक दोनों मामा बुआ के हैं।
देर रात को दोनों अपने गांव से जयपुर किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बीच रास्ते में धूला टोल के पास सिगरेट और पानी पीने के लिए गाड़ी रोकी थी। गाड़ी रोककर खड़े थे अचानक हादसे के शिकार हो गए। पुलिस को मौके पर जली हुई सिगरेट, पानी की बोतल आदि देखी गई है।
