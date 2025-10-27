ढूंढ नदी ने बदली तकदीर: पहले सूखा, अब किसानों के लिए समृद्धि का ‘सवेरा’

इस बार मानसून ने ऐसा करिश्मा किया कि सूखे खेतों ने फिर से हरियाली की चादर ओढ़ ली। वर्षों बाद ढूंढ नदी में लगातार बहते पानी ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। नदी में बहाव और सिंदौली बांध में जलभराव से न केवल इलाके की प्यास बुझी है, बल्कि भूजल स्तर में भी चमत्कारिक सुधार दर्ज हुआ है। जहां कुछ माह पहले तक बोरवेल और कुएं 250 से 300 फीट गहराई तक सूखे पड़े थे, वहीं अब उन्हीं स्रोतों से 100 फीट पर ही मीठा पानी छलक रहा है। ग्रामीणों के प्रयास से तैयार सिंदौली बांध इस वर्ष पूरी तरह लबालब भर गया। एक बार भारी बरसात में बांध टूट भी गया था, लेकिन गांववालों ने अपने खर्चे से मरम्मत कर इसे फिर से जीवित कर दिया। अब बांध में चादर चल रही है और पानी लगातार रिसकर धरती की नसों में समा रहा है। इस प्राकृतिक रिचार्जिंग ने सिंदौली, फालियावास, सांख, श्रीरामपुरा, गुढ़ावास, महाराजपुरा, खिजूरिया, रूपपुरा, बिशनपुरा, कानड़वास, रलावता, बालावाला, हिंगोनिया और जीतावाला जैसे दो दर्जन गांवों में भूजल स्तर को लगभग 100 से 150 फीट तक बढ़ा दिया है।