जयपुर: नशे में धुत चालक ने फिर दौड़ाया मौत का टैंकर, पुलिस ने बचाई जिंदगी

नशे में चालक टैंकर को तेज रफ्तार व लहराते हुए जयपुर की तरफ ले जा रहा था। सूचना पर पुलिस ने थाना क्षेत्र में हाईवे पर बावरिया कट पर नाकाबंदी कर टैंकर को रुकवाया और जांच की। जिसमें चालक नशे में मिला। पुलिस ने बताया कि नशे में चालक ने टैंकर को तेज रफ्तार में दौड़ाकर न केवल खुद की, बल्कि अन्य वाहन चालकों एवं यात्रियों की जान भी खतरे में डाल दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शाहपुरा बिदारा निवासी चालक पूरण मीणा को गिरफ्तार कर डंपर जब्त किया है।