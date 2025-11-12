जयपुर: नशे में धुत चालक ने फिर दौड़ाया मौत का टैंकर, पुलिस ने बचाई जिंदगी

फोटो पत्रिका
चौमूं (जयपुर)। हरमाड़ा थाना क्षेत्र की लोहामंडी रोड पर हाल ही में नशे में धुत चालक ने कैंटर से कहर बरपाया था, जिसमें कइयों की जान चली गई थी। कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। इतनी बड़ी घटना से भी वाहन चालक सबक नहीं ले रहे हैं। सीकर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-52) पर मंगलवार शाम को चौमूं थाना पुलिस ने एक डंपर चालक को शराब के नशे में टैंकर को लहराते रफ्तार भरते हुए पकड़ा है।
नशे में चालक टैंकर को तेज रफ्तार व लहराते हुए जयपुर की तरफ ले जा रहा था। सूचना पर पुलिस ने थाना क्षेत्र में हाईवे पर बावरिया कट पर नाकाबंदी कर टैंकर को रुकवाया और जांच की। जिसमें चालक नशे में मिला। पुलिस ने बताया कि नशे में चालक ने टैंकर को तेज रफ्तार में दौड़ाकर न केवल खुद की, बल्कि अन्य वाहन चालकों एवं यात्रियों की जान भी खतरे में डाल दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शाहपुरा बिदारा निवासी चालक पूरण मीणा को गिरफ्तार कर डंपर जब्त किया है।
थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि हेड कांस्टेबल जितेन्द्र कुमार मय जाब्ते के हाईवे पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली की एक टैंकर गोविंदगढ़ से जयपुर की तरफ तेज रफ्तार एवं लहराते हुए जा रहा है। तभी हाड़ोता पुलिया उतरते ही तैनात पुलिस को जयपुर की ओर जाते हुए तेज गति से लहराते हुए टैंकर आता दिखाई दिया।
पुलिस ने चालक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने वाहन की गति और बढ़ा दी। इस पर चेतक जाब्ता ने पीछा कर हाईवे पर बावरिया कट तिराहे पर ट्रक को रोकने में सफलता पाई। पुलिस ने बताया कि टैंकर चालक गोविंदगढ़ की तरफ एक शराब फैक्ट्री में स्प्रिट खाली कर जयपुर वापस लौट रहा था। रास्ते में उसने शराब पी थी। नशे में वह टैंकर को लहराते हुए चला रहा था।
हेड कांस्टेबल जितेन्द्र ने बताया कि चालक के मुंह से शराब की तेज गंध आने पर ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई। जिसमें शराब का स्तर बहुत अधिक पाया गया। यह मानक से कहीं अधिक था। जिससे चालक पूरी तरह नशे में था। नशा इतना चढ़ा हुआ था कि टैंकर को कंट्रोल में करना भी मुश्किल हो रहा था। पूछताछ में भी आरोपी चालक सही तरीके से बोल नहीं पा रहा था। पुलिस ने उसका शहर के उपजिला अस्पताल स्वास्थ्य परीक्षण कराया।
