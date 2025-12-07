7 दिसंबर 2025,

रविवार

जयपुर

Jaipur Building: जयपुर में खतरनाक तरीके से झुकी 5 मंजिला इमारत को जेडीए ने ढहाया, बुलडोजर एक्शन देखने के लिए जुटी भीड़, देखें वीडियो

Jaipur Building Demolished: राजधानी जयपुर के पॉश इलाके में शनिवार को झुकी निर्माणाधीन इमारत को जीडीए की टीम ने रविवार को ढहा दिया। सबसे पहले जेसीबी की मदद से इमारत को नीचे से कमजोर किया गया।

जयपुर

Kamal Mishra

Dec 07, 2025

इमारत को ढहाती जेडीए की टीम (फोटो-दिनेश डाबी)

जयपुर। शहर के पॉश इलाके मालवीय नगर में झुकी हुई 5 मंजिला (G+4) निर्माणाधीन होटल को JDA ने सुरक्षा कारणों से गिरा दिया। बेसमेंट के पास खुदाई के दौरान इमारत में अचानक दरारें आ गई थीं और पूरी बिल्डिंग एक तरफ खतरनाक तरीके से झुक गई थी। स्थिति बिगड़ने पर JDA टीम ने दो क्रेन की सहायता से होटल को अस्थायी सपोर्ट दिया, लेकिन संरचना असुरक्षित होने के कारण इसे ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया।

होटल को गिराने से पहले जेसीबी मशीनों से दीवारों में ड्रिलिंग कर स्ट्रक्चर को कमजोर किया गया। कार्रवाई के दौरान होटल मालिक मौके पर पहुंचे और विरोध जताने लगे, इस दौरान उनकी पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई। मालिकों का कहना है कि 'पूरी कार्रवाई में पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल किया गया है। न कोई लीगल टीम आई, न हमारे आर्किटेक्ट से बात की गई। हमने नगर निगम से नक्शा पास करवाया है और 1.25 लाख रुपये जमा भी कराए हैं।'

रेजिडेंशियल जोन में चल रहा था होटल का निर्माण

दूसरी ओर JDA अधिकारियों का दावा है कि होटल नियमों के विपरीत रेजिडेंशियल जोन में बिना अनुमति के बनाया गया था। जोन-1 के तहसीलदार शिवांग शर्मा ने बताया कि 90 गज के प्लॉट पर कॉमर्शियल गतिविधि की मंजूरी नहीं है। वहीं, डिप्टी इन्फोर्समेंट ऑफिसर इस्माइल खान के अनुसार प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी।

क्रेन से दिया गया था सपोर्ट

स्थानीय लोगों ने भी शनिवार को बेसमेंट की खुदाई के दौरान अचानक पड़ी दरारों की पुष्टि की। पड़ोसी महेंद्र हल्दिया ने बताया कि शनिवार दोपहर में ही होटल झुकने लगा था, जिसके बाद क्रेन लगाकर सपोर्ट दिया गया। सात महीने में तैयार हुई पांच मंजिला बिल्डिंग का एक्सटीरियर लगभग पूरा हो चुका था और इंटीरियर का काम चल रहा था।

इमारत गिरते देखने के लिए जुटी भीड़

जयपुर शहर के पॉश इलाके में हुई कार्रवाई के दौरान बिल्डिंग का कुछ हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिसे हटाने के लिए JDA की टीम लगातार जेसीबी से मलबा साफ कर रही है। होटल टूटते देखने के लिए आसपास के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो गए।

image

