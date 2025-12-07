5 मंजिला इमारत के हिलते ही हिला सिस्टम, मालिक का दावा-अनुमति ली थी, अब ढहाने की तैयारी

मालवीय नगर के गिरधर मार्ग पर निर्माणाधीन इमारत के जगह छोड़ने की सूचना ने आस-पास के इलाके दहशत फैला दी। आस-पास के मकान, अस्पताल और प्रतिष्ठान खाली करवा लिए गए। लोग घरों के बाहर बैठे रहे। शनिवार दोपहर एक बजे खुद निर्माणकर्ता ने प्रशासन को बिल्डिंग के जगह छोड़ने की सूचना दी। इसके बाद निगम-जेडीए और नागरिक सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंच गए। बिल्डिंग को झुकने से बचाने के लिए दो हाईड्रोलिक क्रेन से रोका गया। मौके पर बेसमेंट, ग्राउंड और चार मंजिल बिना जेडीए की अनुमति से बना ली गई थी। शाम को जोन की परफोर्मा रिपोर्ट के आधार पर देर शाम को प्रवर्तन शाखा ने नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। सूत्रों की मानें तो रविवार को इमारत को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, निर्माणकर्ता का दावा है कि उसने निगम से अनुमति ली है।