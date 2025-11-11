Jaipur: जहां गूंजनी थी शहनाई, वहां गूंज उठीं सिसकियां…अवैध निर्माण ने छीनी परिवार की खुशियां, मलबे में दबे पिता की मौत



विशेषज्ञों के अनुसार, यह छत बिना किसी पिलर के तैयार की जा रही थी। छत को केवल दो तरफ की तीन-चार इंच पतली ईंट की दीवारों में कटिंग कर सहारा दिया गया था। छत का वजन इन कमजोर दीवारों से सहन नहीं हुआ और वह ढह गई। स्थानीय लोगों और मौके पर पहुंचे किशनपोल जोन के अधिकारियों के अनुसार, निर्माण के लिए नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, यह पूरी तरह अवैध था।