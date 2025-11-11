Rajasthan: चोरी की बाइक पर 100 किलोग्राम वजनी तिजोरी ले उड़े नकाबपोश, गार्ड मोबाइल फोन में मस्त, भरोसे पर लगा बट्टा

व्यापारी विनेश माहेश्वरी का जोरावरसिंह गेट के पास हैंडीक्राट और ज्वैलरी का शोरूम है। माहेश्वरी ने बताया कि कॉलोनी में उनके अगल-बगल में दो मकान हैं। एक मकान में बेटा रहता है। घटना वाली रात बेटा अस्वस्थ होने के कारण उनके पास आ गया। चोरों ने पहले दो अन्य मकानों में चोरी का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उनके बेटे वाले मकान के मुख्य गेट का ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। दोनों मकानों के बीच फर्स्ट फ्लोर गेट भी है। चोरों ने हॉल में रखी 100 किलोग्राम वजनी तिजोरी उठाई और बेटे के कमरे से कुछ महंगे परफ्यूम भी चुरा लिए, जिसके बाद वे तिजोरी को बाहर लाकर बाइक पर लादकर भाग निकले। व्यापारी ने बताया कि तिजोरी को शोरूम पर ले जाना था, लेकिन दो माह पहले पिता के निधन के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए थे।