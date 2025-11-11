Rajasthan: चोरी की बाइक पर 100 किलोग्राम वजनी तिजोरी ले उड़े नकाबपोश, गार्ड मोबाइल फोन में मस्त, भरोसे पर लगा बट्टा

इस घर में हुई वारदात, मौके पर सिक्योरिटी गार्ड, पत्रिका फोटो
जयपुर में गोपालपुरा बायपास स्थित बसंत विहार कॉलोनी में चोरों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। चोर एक व्यापारी के मकान का ताला तोड़कर 100 किलोग्राम वजनी तिजोरी को मोटरसाइकिल पर रखकर ले गए। तिजोरी में करीब पांच किलोग्राम चांदी के जेवरात रखे थे। यह घटना तब हुई जब कॉलोनी के गेट पर सुरक्षा गार्ड मौजूद था, लेकिन वह अपने मोबाइल फोन में व्यस्त रहा। आश्चर्यजनक रूप से, वारदात को अंजाम देने के बाद चोरों को न ही रास्ते में लगी नाकाबंदी या गश्ती पुलिस ने रोका। जबकि कॉलोनी के नजदीक ही गोपालपुरा पुलिस चौकी है।
व्यापारी विनेश माहेश्वरी का जोरावरसिंह गेट के पास हैंडीक्राट और ज्वैलरी का शोरूम है। माहेश्वरी ने बताया कि कॉलोनी में उनके अगल-बगल में दो मकान हैं। एक मकान में बेटा रहता है। घटना वाली रात बेटा अस्वस्थ होने के कारण उनके पास आ गया। चोरों ने पहले दो अन्य मकानों में चोरी का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उनके बेटे वाले मकान के मुख्य गेट का ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। दोनों मकानों के बीच फर्स्ट फ्लोर गेट भी है। चोरों ने हॉल में रखी 100 किलोग्राम वजनी तिजोरी उठाई और बेटे के कमरे से कुछ महंगे परफ्यूम भी चुरा लिए, जिसके बाद वे तिजोरी को बाहर लाकर बाइक पर लादकर भाग निकले। व्यापारी ने बताया कि तिजोरी को शोरूम पर ले जाना था, लेकिन दो माह पहले पिता के निधन के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए थे।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की बाइक के नंबर प्लेट की तस्दीक की। जांच में पता चला कि यह बाइक दुर्गापुरा निवासी छोटू के नाम रजिस्टर्ड है। पुलिस को संदेह है कि चोरों ने वारदात से कुछ घंटे पहले, रविवार तड़के करीब चार बजे, इस बाइक को चोरी किया और फिर इसी का इस्तेमाल रैकी और चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए किया।
बसंत विहार कॉलोनी में रात भर एक गेट पर गार्ड तैनात रहता है। रविवार तड़के करीब पांच बजे, चेहरे पर नकाब लगाए तीन चोर एक बाइक पर सवार होकर कॉलोनी में घुसे। व्यापारी विनेश माहेश्वरी के मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद, दो चोर तिजोरी को बाइक पर लादकर फरार हो गए, जबकि तीसरा पैदल निकल गया। इस दौरान, ड्यूटी पर तैनात गार्ड सुरेश ने उन्हें टोकने या रोकने की जहमत नहीं उठाई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग