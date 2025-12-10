Pravasi Rajasthani Divas: जयपुर में आज जुटेंगे देश-विदेश के बड़े बिजनेसमैन, 13 नई नीतियां होगी लांच, खुलेगी नए निवेश की राह

सीएम भजनलाल शर्मा (फोटो- पत्रिका)
Pravasi Rajasthani Divas: जयपुर: प्रदेश में बुधवार को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। सीतापुरा स्थित जेईसीसी में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में देश-विदेश से प्रवासी और उद्योगपति शामिल होंगे।
इस दौरान 13 नई पॉलिसी की लांचिंग होगी और कुछ प्रवासियों के साथ निवेश के लिए एमओयू साइन हो सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव और जयंत चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।
वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और टाटा पावर के सीईओ प्रवीर सिन्हा का भी उद्बोधन होगा। इस मौके पर प्रदेश के उद्योगमंत्री राज्यवर्धन राठौड़ सहित अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रदर्शनी के उद्धाटन के साथ ही एक लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी।
कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11 बजे उद्घाटन सत्र के साथ होगा। इसके बाद उद्योग, ऊर्जा, जल, पर्यटन, खान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर सेक्टोरल सेशन आयोजित किए जाएंगे। विशेषज्ञ इन सत्रों में राजस्थान के बदलते उद्योग माहौल और निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजस्थानी परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी।
उद्घाटन सत्र के बाद आठ सेक्टर पर अलग-अलग सत्र होंगे। प्रवासी राजस्थानी डायलॉग, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, खनन (माइंस), स्वास्थ्य, उद्योग व पानी सेक्टर मुख्य रूप से हैं। इन सत्रों में केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान व अन्य भी शामिल होंगे।
-उद्योग
-प्रमोशन एवं ट्रेड
-ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी)
-पर्यटन पॉलिसी
-प्रवासी राजस्थानी पॉलिसी
-एआई एंड मशीन लर्निंग
-स्पेस और एयरो डिफेंस
-ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी
-एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग
-आईटी आउटसोर्सिंग
-फॉरेस्ट (वन) और एग्रोफॉरेस्ट्री (कृषि वानिकी)
-खेल नीति
-व्हीकल स्क्रेप नीति
कार्यक्रम में देश-विदेश के 26 राजस्थान चैप्टर के पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें विदेश के म्यूनिख (जर्मनी), नैरोबी (केन्या), दुबई (यूएई), सिंगापुर (सिंगापुर), दोहा (कतर), टोक्यो (जापान), रियाद (सऊदी अरब), मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया), कंपाला (युगांडा), काठमांडू (नेपाल), लंदन (यूके), न्यूयॉर्क (यूएसए) चैप्टर हैं।
वहीं, दिल्ली, रांची, गुवाहाटी, पुणे, भुवनेश्वर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता और कोयम्बटूर चैप्टर शामिल हैं। प्रवासियों और उद्योगपतियों को राजस्थान के विकास की जानकारी देने के लिए प्रगति पथ थीम पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित पैनल और वीडियो फिल्म प्रदर्शित होगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग