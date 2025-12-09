9 दिसंबर 2025,

जयपुर

Pravasi Rajasthani Divas 2025: जयपुर में प्रवासी राजस्थानियों का महासंगम कल, उद्योग जगत के दिग्गज होंगे शामिल

जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस पर पहला बड़ा आयोजन बुधवार को सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित होगा। कार्यक्रम के उ‌द्घाटन सत्र में मुख्य उ‌द्बोधन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का होगा।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 09, 2025

जयपुर में कल प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 आयोजन, पत्रिका फोटो

जयपुर में कल प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 आयोजन, पत्रिका फोटो

Pravasi Rajasthani Divas 2025: जयपुर। प्रवासी राजस्थानी दिवस पर पहला बड़ा आयोजन बुधवार को सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित होगा। कार्यक्रम के उ‌द्घाटन सत्र में मुख्य उ‌द्बोधन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का होगा। इनके अलावा राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी संबोधित करेंगे। इनके अलावा वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल, टाटा पावर के सीइओ एवं एमडी प्रवीर सिन्हा भी राजस्थान में उद्योग-व्यापार से जुड़े पहलुओं पर विचार व्यक्त करेंगे।

कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी के आने की पुष्टि हो चुकी है। इस दौरान एक लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग और एक विशेष कॉफी टेबल बुक 'कमिटमेंट इन एक्शन' का भी विमोचन किया जाएगा। इसमें प्रोजेक्ट्स की प्रगति और उपलब्धियों को दर्शाया गया है। कार्यक्रम में पांच हजार से ज्यादा प्रवासियों के आने की उम्मीद है।

'प्रगति पथ' प्रदर्शनी और विशेष फिल्म

आयोजन की शुरुआत राजस्थान की विकास यात्रा और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की झलक दिखाने वाली प्रदर्शनी 'प्रगति पथ' के उद्घाटन के साथ होगी। इसके बाद उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ का स्वागत उद्बोधन होगा।
उद्घाटन सत्र में ही राजस्थान और प्रवासी राजस्थानी समुदाय के बीच भावनात्मक जुड़ाव और साझा विरासत से जुड़ी एक विशेष फिल्म प्रदर्शित की जाएगी।

इन सेक्टर पर सेशन

* रिन्यूएबल एनर्जी
* पर्यटन
* शिक्षा
* उद्योग
* स्वास्थ्य
* माइनिंग
* जल संसाधन

प्रवासियों के साथ हाउस सेशन

प्रवासी राजस्थानी दिवस का महत्वपूर्ण आकर्षण ओपन हाउस सत्र है, जहां प्रवासी राजस्थानियों का सीधे सरकार के साथ संवाद होगा। यहां वे निवेश,उद्योग, कौशल, शिक्षा और विकास से जुड़े सुझाव साझा करेंगे। देश-विदेश में राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर के अध्यक्ष व पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवाद करेंगे। ऐसे कुछ प्रवासियों से मंगलवार और फिर 11 दिसंबर को बातचीत होगी।

पीएम-गृहमंत्री का हो रहा इंतजार

अगले सात दिनों में राज्य सरकार दो बड़े कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। पहला कार्यक्रम प्रवासी राजस्थानी दिवस' है, जो बुधवार को होगा। वहीं, पंद्रह दिसंबर को राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर विशेष आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों इन कार्यक्रमों के लिए वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित करने के लिए दिल्ली गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार, सरकार दो वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी तथा प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह को बुलाना चाहती है। सोमवार देर रात तक शाह के आने का कार्यक्रम तय नहीं हुआ था, जबकि दो साल वाले आयोजन की पीएम की उपस्थिति पर भी हरी झंडी का इंतजार है।

राइजिंग राजस्थान निवेशकों को जमीन

प्रदेश में कई बड़े निवेशकों ने एनसीआर क्षेत्र में भूमि की मांग की है। इसको देखते हुए भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डवलपमेंट अथॉरिटी (बीडा) अब 209 हेक्टेयर भूमि रीको को उपलब्ध कराएगी। यहां उन निवेशकों को भूखंड दिए जाएंगे, जिन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में एमओयू किए हैं।

अपैरल पार्क की भूमि विवाद का समाधान

जयपुर में जगतपुरा स्थित अपैरल पार्क से जुड़ा वर्षों पुराना भूमि विवाद अब सुलझा लिया गया है। रीको ने 122 एकड़ में अपैरल पार्क विकसित किया था, जहां टेक्सटाइल और अपैरल उद्योगों को भूखंड आवंटित किए थे। अधिग्रहित भूमि के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि देने की मांग खातेदार लंबे समय से कर रहे थे, जबकि जेडीए के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं थी। खातेदारों की मांग के समाधान के लिए रीको और जेडीए के बीच एमओयू हुआ है। समझौते के अनुसार रीको 160 फीट रोड पर स्थित 4.57 हेक्टेयर भूमि जेडीए को हस्तांतरित करेगा। जेडीए इस भूमि को खातेदारों के लिए वाणिज्यिक भूखंडों के रूप में उपयोग करेगा।

Published on:

09 Dec 2025 10:04 am

Pravasi Rajasthani Divas 2025: जयपुर में प्रवासी राजस्थानियों का महासंगम कल, उद्योग जगत के दिग्गज होंगे शामिल

