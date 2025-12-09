Pravasi Rajasthani Divas 2025: जयपुर में प्रवासी राजस्थानियों का महासंगम कल, उद्योग जगत के दिग्गज होंगे शामिल

अगले सात दिनों में राज्य सरकार दो बड़े कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। पहला कार्यक्रम प्रवासी राजस्थानी दिवस' है, जो बुधवार को होगा। वहीं, पंद्रह दिसंबर को राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर विशेष आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों इन कार्यक्रमों के लिए वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित करने के लिए दिल्ली गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार, सरकार दो वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी तथा प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह को बुलाना चाहती है। सोमवार देर रात तक शाह के आने का कार्यक्रम तय नहीं हुआ था, जबकि दो साल वाले आयोजन की पीएम की उपस्थिति पर भी हरी झंडी का इंतजार है।