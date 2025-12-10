Jaipur News: वैशाली नगर में नहीं चलेगा JDA का बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्टे,जेडीए से मांगा जवाब

जयपुर के सिरसी रोड पर कार्रवाई के बाद जेडीए ने गांधी पथ, वैशाली मार्ग, आम्रपाली मार्ग और पीवीसी कर्नल होशियार सिंह मार्ग (क्वींस रोड) पर कुल 98 निर्माणों को नोटिस जारी किए थे। जेडीए ने इन निर्माणों में 10 से 16 फीट तक अतिक्रमण माना। स्थानीय लोगों का कहना है कि मास्टर प्लान में पहले सड़क की चौड़ाई 80 फीट थी और इसी आधार पर पट्टे जारी किए गए थे। बाद में इसे 100 फीट कर दिया गया, जिसके कारण पुराने निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में आ गए।