बीपीएफटी ने जयपुर में नई रफ्तार पकड़ी : हाई फैशन और मोटर स्पोर्ट का संगम

— फैशन डिजाइन कौंसिल ऑफ इंडिया के साथ सहयोग
जयपुर। बीपीएफटी टूर ने जयपुर में नई रफ्तार पकड़ी, जहां यह हाई-फैशन और मोटरस्पोर्ट के संगम में बदल गया। फैशन डिजाइन कौंसिल ऑफ इंडिया (एफडीसीआइ) के साथ सहयोग में, इस शोकेस ने रनवे को स्टाइल और पावर के हाई-स्पीड सर्किट के रूप में फिर से कल्पित किया।
प्रमुख डिजाइनर नम्रता जोशीपुरा और अभिषेक पाटनी ने हाई-ऑक्टेन मोटरकोर एस्थेटिक्स को नए रूप में पेश किया और रेसिंग कल्चर को स्टेटमेंट-मेकिंग फैशन में बदल दिया। बॉलीवुड स्टार हरनाज संधू ने फिनाले शोस्टॉपर के रूप में रनवे पर जलवा बिखेरा, जहां उन्होंने ग्लैमर और स्पीड के फ्यूजन को दर्शाया, जबकि रैप सेंसेशन रफ्तार ने अपनी ऊर्जा से पूरी रात को इलेक्ट्रिफाइंग परफॉर्मेंस के साथ बंद किया, जो शो की धड़कती एनर्जी से मेल खाती थी। यह शो थ्री-लैप रनवे एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ा, जिसने स्टेज को एक इमर्सिव मोटरस्पोर्ट एरीना में बदल दिया। ‘द स्टार्ट लाइन’ के रेसिंग सिल्हूट्स से लेकर ‘द पिट लेन’ के क्रोम-ड्रिवन स्लीक और टैक्टिकल लुक्स तक और ‘द ग्लैम नाइट’ की हाई-ऑक्टेन ग्लैमर तक, शो का अंत रोमांचक स्पोर्ट्स कार स्टंट के साथ हुआ, जिसने पूरे माहौल को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस अनुभव ने भारत की सांस्कृतिक और रचनात्मक नब्ज को और तेज किया– तेज, शार्प और न रुकनेवाला– और ब्लेंडर्स प्राइड फैशन टूर को फैशन को अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ाने वाले इंजन के रूप में स्थापित किया।
बीपीएफटी दे रही फैशन—संस्कृति को आकार
पर्नोड रिकार्ड इंडिया की सीएमओ देबाश्री दासगुप्ता ने कहा, “बीपीएफटी हमेशा से फैशन और संस्कृति से जुड़ी बातचीत को आकार देने में सबसे आगे रहा है। जयपुर एडिशन ने इस विजन को और आगे बढ़ाया है, जहां हाई-ऑक्टेन मोटरस्पोर्ट और ग्लैमरस हाई-फैशन की दुनिया को जोड़कर एक इमर्सिव अनुभव बनाया गया, जो बोल्डनेस, स्टाइल और इनोवेशन का जश्न मनाता है।” डिजाइनर अभिषेक पाटनी ने कहा, “बीपीएफटी हमेशा से रचनात्मकता की सीमाएं तोड़ने का समर्थक रहा है। इस सहयोग के साथ, हमने फैशन को नई गियर में शिफ्ट किया और स्पीड को स्टाइल के साथ जोड़कर यह दिखाया कि फैशन आगे किस दिशा में बढ़ने वाला है।”
डिजाइनर नम्रता जोशीपुरा ने कहा, “बीपीएफटी ने मुझे हाई-ऑक्टेन काउचर को एक अलग, फैशन-फॉरवर्ड स्पेस में लाने के लिए प्रेरित किया है। साथ मिलकर हमने फैशन के अगले विकास को परिभाषित किया, जिसमें मोटरस्पोर्ट की सटीकता को हॉट काउचर की ग्लैमरस दुनिया में लाया गया।”
