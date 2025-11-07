भीलवाड़ा में 9 महीने के मासूम की चीखें गूंजी, पर किसी ने न सुनी…भोपा गर्म सरिए से पेट दागता रहा, अब तक 5 बच्चों की मौत



उसका कसूर बस यह था कि उसे निमोनिया हो गया। परिजन अस्पताल ले जाने की बजाय अंधविश्वास के फेर में आ गए। तीन दिन पहले घटना के बाद हालत सुधरने की बजाए बालक की और बिगड़ गई। उसे बुधवार को मातृ एवं शिशु चिकित्सालय की गहन शिशु इकाई में भर्ती कराया गया। यहां बालक की हालत नाजुक बनी हुई है। सदर थाना पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।