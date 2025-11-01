राजस्थान में फिर इंसानियत शर्मसार: जिस जिले में मासूम के होंठ फेवीक्विक से चिपकाए थे, अब प्लास्टिक में लिपटा मिला नवजात



जिस जगह बच्चा मिला वह खेत के रास्ते पर था। सूनसान इलाका था। गनीमत रही कि बच्चे के साथ हुई क्रूरता का समय पर पता चल गया। दर्द से कराहते बच्चे की समय पर सुध लेने से जान बच गई। उसे जीव-जंतु भी शिकार बना सकते थे। श्वान नोंच सकते थे। खुली जगह होने से सर्द हवाओं के कारण नवजात ठिठुर रहा था। उसकी नाल नहीं कटी हुई थी।