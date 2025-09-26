Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा: मां ने ही मासूम के मुंह में ठूंसा था पत्थर, फेविक्विक से चिपका दिए थे होंठ… युवती सहित तीन हिरासत में

भीलवाड़ा जिले के बिजौलियां क्षेत्र में सीताकुंड महादेव मंदिर के पास मुंह में पत्थर ठूंसकर, होठों पर फेविक्विक लगाकर और गर्म पत्थर पर मरने के लिए छोड़े गए नवजात शिशु के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने महिला समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है।

भीलवाड़ा

Kamal Mishra

Sep 26, 2025

bhilwara child
भीलवाड़ा में मासूम को मुंह में पत्थर ठूंसकर फेंका गया (फोटो-सोशल मीडिया)

भीलवाड़ा। पत्थरों के बीच मिले मासूम के मामले में पुलिस ने आरोपी लड़की और उसके पिता को डिटेन कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि पहले मासूम को बेचने की कोशिश की गई थी, सफलता नहीं मिलने पर मासूम को फेंका गया। रोने की आवाज नहीं आए, इसके लिए मुंह में पत्थर ठूंसकर फेविक्विक लगा दिया।

नवजात बालक के साथ क्रूरता की हद पार करने के मामले का पुलिस जल्द खुलासा करेंगी। नवजात शिशु का महात्मा गांधी अस्पताल के एनआइसीयू वार्ड में जीवन और मौत से संघर्ष जारी है। बाल कल्याण समिति ने इस शिशु को 'तेजस्व' नाम दिया है। पुलिस ने बूंदी के सरकारी अस्पताल से डिलीवरी रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई है।

शिशु रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. इंदिरा सिंह चौहान ने बताया कि 72 घंटे के उपचार के बाद ही बच्चे के बचने को लेकर कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि गुरुवार की जांच में शिशु को सांस लेने में हो रही दिक्कत थोड़ी कम हुई है, जो राहत की बात है। सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने घावों पर ड्रेसिंग की है, जिनके भरने में कम से कम 15 दिन लगने का अनुमान है।

वीडियो वायरल: सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश

दिल दहला देने वाली अमानवीय घटना की खबर और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। हर कोई इस जघन्य अपराध की कड़ी निंदा कर रहा है और पुलिस से इस क्रूर कृत्य को अंजाम देने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है।

यह था पूरा मामला

दरअसल, बिजौलिया क्षेत्र में मंगलवार को महज 15 दिन का मासूम शिशु पत्थरों के बीच फेंका मिला था। उसके छोटे से मुंह में पत्थर ठूंसकर होंठों को फेविक्विक से चिपका दिया गया था, ताकि वह रो न सके। यह दर्दनाक दृश्य उस समय सामने आया जब सीतामाता कुंड के पास बकरियां चरा रहे कुछ चरवाहों की नजर पत्थरों के बीच पड़े इस नवजात पर पड़ी थी।

पत्थर निकालते ही चीखने लगा था मासूम

चरवाहों ने नजदीक जाकर देखा तो मासूम का मुंह पत्थरों से भरा था और होंठ चिपके हुए थे। ग्रामीणों ने किसी तरह पत्थर निकालकर उसके होंठ अलग किए, तभी मासूम जोर-जोर से रोने लगा। मासूम का रोना वहां मौजूद हर दिल को पिघला गया। उसकी आंखों में जिंदगी की चाह साफ झलक रही थी।

गर्म पत्थर से मासूम के पैर झुलसे

गर्म पत्थरों पर पड़े रहने की वजह से मासूम के नन्हें पैरों की त्वचा झुलस गई थी। मासूम को ग्रामीणों ने तत्काल बिजौलिया चिकित्सालय पहुंचाया। चिकित्सकों ने बताया कि शिशु का वजन ढाई किलो है, जिसका जन्म करीब पंद्रह दिन पहले हुआ होगा। प्रारंभिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर मासूम को भीलवाड़ा के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय रेफर किया गया था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2025 05:07 pm

Published on:

26 Sept 2025 04:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा: मां ने ही मासूम के मुंह में ठूंसा था पत्थर, फेविक्विक से चिपका दिए थे होंठ… युवती सहित तीन हिरासत में

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.