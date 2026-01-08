जर्जर स्कूलों के बच्चों को सुरक्षा के साथ मिलेगा पोषण: शिफ्टिंग के बाद भी पुराने स्कूल के नाम से ही बंटेगा मिड-डे मील

शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को पांच बिंदुओं पर कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जर्जर स्कूल से शिफ्ट हुए बच्चों की हाजिरी और नामांकन उनके मूल स्कूल के नाम से ही दर्ज होगा। पीएम पोषण (मिड-डे मील) और पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध व भोजन का वितरण नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। स्टॉक रजिस्टर, व्यय और भुगतान संबंधी सभी दस्तावेज मूल विद्यालय के नाम से ही पूर्ववत रखे जाएंगे। भोजन और दूध की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्ध वितरण की जिम्मेदारी संबंधित पीईईओ, सीबीईईओ और जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। शासन सचिव ने निर्देश दिए हैं कि अस्थायी स्थानांतरण की स्थिति में भी योजनाओं का उद्देश्य और पारदर्शिता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।