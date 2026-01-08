बजरी माफिया का प्रशासन को चैलेंज: जब्त स्टॉक पर भी भारी ‘चोरी’

बजरी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे पुलिस और खनिज विभाग की ओर से जब्त किए गए स्टॉक को भी चुराने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन की मेहनत पर माफिया पानी फेर रहे हैं, इसके कारण अब अधिकारियों ने बजरी जब्त करने से ही हाथ खींचना शुरू कर दिया है। ताजा मामला बेगूं और भीलवाड़ा क्षेत्र का है, जहां हजारों टन जब्त बजरी माफियाओं के ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर दोबारा बाजार में पहुंच गई और विभाग मूकदर्शक बना रहा। बजरी के मामले में कार्रवाई करने से विभाग उस समय हाथ खींच रहा है जब प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।