बोर्ड परीक्षा से ठीक 30 दिन पहले बड़ा ‘धमाका’, एक साथ बदले 412 प्रिंसिपल

प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन शिक्षा विभाग ने ऐन वक्त पर प्रशासनिक सर्जरी कर सबको चौंका दिया है। परीक्षाओं से ठीक एक महीने पहले विभाग ने एक के बाद एक चार सूचियां जारी कर प्रदेश के 412 प्रधानाचार्यों (प्रिंसिपल) के तबादले कर दिए हैं। 12 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं की तैयारियों के बीच हुए इन तबादलों से स्कूलों की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती है। बुधवार को जारी सूची में 18 से अधिक प्रधानाचार्यों के तबादले किए गए हैं।