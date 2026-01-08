Bhilwara: कपड़ा फैक्ट्री में 2 श्रमिकों की संदिग्ध मौत पर मचा वबाल, 8 घंटे तक धरने पर बैठे रहे गुस्साए लोग

वहीं, बड़ी संख्या में फैक्ट्री के श्रमिक महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्र हो गए। श्रमिकों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही के कारण बॉयलर से गैस का रिसाव हुआ, जिससे दोनों श्रमिकों की मौत हो गई। श्रमिक व परिजन निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सुबह 11 बजे धरने पर बैठ गए। विधायक भडाणा भी मौके पर पहुंचे और धरने में शामिल हुए। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी की समझाइश एवं उचित आश्वासन के बाद बुधवार देर शाम धरना समाप्त हो गया।