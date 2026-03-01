8वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ी चूक: विज्ञान के दिन खोल डाला सामाजिक विज्ञान का लिफाफा, मामला दबाने की कोशिश

पंडेर थाने से पेपर लाते समय अधिकारियों ने लिफाफा देखा ही नहीं। थाने के रजिस्टर पर प्रधानाचार्य समेत दोनों अधिकारियों ने बिना देखे हस्ताक्षर कर दिए। स्कूल में लिफाफे लाने के बाद दो अन्य वीक्षकों ने भी बिना देखे रजिस्टर में साइन कर दिए। दोपहर 1:25 बजे जब संस्कृत के वरिष्ठ अध्यापक दिनेश कुमार रेगर ने पेपर के लिफाफे को ध्यान से देखा, तो उन्होंने तुरंत कहा कि यह दूसरे विषय का पेपर है। यह सुनते ही स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में स्टाफ दोबारा पंडेर थाने दौड़ा और विज्ञान का पेपर लेकर आया। इसमें 20 मिनट का अतिरिक्त समय लगा। परीक्षा दे रहे 186 छात्रों तक गलत पेपर नहीं पहुंचा, इसलिए इसे पेपर आउट की श्रेणी में नहीं माना गया।